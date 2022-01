Có 5 người trong một gia đình tử vong bất thường tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm nguyên nhân vụ việc đau lòng này.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ngày 16/1 cho VietNamNet biết, cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đang phối hợp cùng các đơn vị tìm nguyên nhân tử vong của 5 người tại huyện Kim Động.

Đại tá Trường cho biết, sự việc ngày một diễn biến khá phức tạp khi người thứ 5 tử vong lại không liên quan đến bữa cơm trưa tại nhà ông Nguyễn Văn Sản ở xã Hùng An, huyện Kim Động.

Chính vì tính chất phức tạp của vụ việc nên Đại tá Nguyễn Thanh Trường cho biết "các đơn vị chuyên môn đang làm việc rất tỉ mỉ, thận trọng".

Căn bếp nhà ông Sản nơi nấu ăn bữa trưa ngày 26/12/2021

Câu chuyện đau lòng xảy ra ngày 26/12/2021, gia đình ông Sản tổ chức bữa cơm trưa và mời các con, cháu đến. Bữa cơm có 9 người gồm vợ chồng ông Sản và gia đình hai con gái là chị Nguyễn Thị Tình và Nguyễn Thị Tươi.

Nói về bữa cơm định mệnh, bà Thắm (vợ ông Sản) nhớ lại, sáng cùng ngày bà ra chợ và gặp con gái nên nảy ra ý tưởng mời các con về ăn cơm. Trước đó, gia đình bà Thắm chưa có kế hoạch tổ chức bữa cơm trên. Sau khi các con đồng ý, bà Thắm chuẩn bị thịt lợn và một số rau để làm chả lợn, trứng rán và đậu phụ.

Bữa cơm trưa hôm đó không có người lạ xuất hiện. Hai con gái bà Thắm là Tình và Tươi trực tiếp vào bếp nấu ăn. Khoảng 30 phút sau khi kết thúc bữa trưa, con trai 9 tuổi của chị Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó tình trạng nguy kịch hơn phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên và tử vong. Một lúc sau, con trai 5 tuổi của chị Tình cũng có biểu hiện nôn, đau cổ rồi tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Sản tại xã Hùng An

Một ngày sau, chị Tươi và chị Tình cũng gặp dấu hiệu tương tự các con khi nôn, đau bụng và rơi vào tình trạng hôn mê. Cả hai được đưa về bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu. Sau đó chị Tươi mất vào ngày 28/12 và chị Tình tử vong vào ngày 29/12. Đến tối 15/1/2022, nạn nhân thứ 5 là anh Nguyễn Văn Dũng tử vong mặc dù không tham gia bữa cơm trưa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên và công an huyện Kim Động điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Đến nay, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an vẫn chưa có kết quả giám định. Việc điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của các nạn nhân phụ thuộc nhiều vào kết quả giám định của cơ quan chuyên môn.

Đoàn Bổng