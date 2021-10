Ông Bùi Quốc Việt, cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang bị bắt giam do liên quan vụ buôn lậu 100 tấn đường cát.

Ngày 18/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giam ông Bùi Quốc Việt (48 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc), cán bộ Cục Hải quan An Giang để điều tra hành vi “Buôn lậu”.

Công an thi hành lệnh bắt bị can Bùi Quốc Việt. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, ngày 12/10/2020, lực lượng Công an An Giang bắt quả tang vợ chồng Lê Toàn Trung (35 tuổi), Nguyễn Thúy Oanh (32 tuổi, cùng ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) chạy ghe vận chuyển 100 tấn đường cát trên đoạn sông ở xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Đây là số đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam Trung và Oanh về hành vi “Buôn lậu”.

Vợ chồng Trung - Oanh. Ảnh: Tiến Tầm

100 tấn đường cát lậu được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Tiến Tầm

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, tháng 6/2021, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sỉ (49 tuổi, ngụ huyện An Phú) và Nguyễn Hồng Cường (40 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Đến nay, Công an tiếp tục khởi tố, bắt giam Bùi Quốc Việt, cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang.