Nữ chủ tiệm vàng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM), bị Công an tỉnh An Giang bắt giam do liên quan đến "trùm" buôn lậu Mười Tường.

Ngày 27/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thảo Trang (50 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP.HCM), chủ tiệm vàng Thảo Kim Thành để điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thảo Trang. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Động thái này được thực hiện trong quá trình cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cầm đầu.



Công an cho biết, bà Trang là nghi can có liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam, do Mười Tường cầm đầu.

Bị can Trần Thị Thảo Trang. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Cảnh sát đã khám xét căn hộ ở chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và tiệm vàng Thảo Kim Thành, nằm trên Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) do Trần Thị Thảo Trang làm chủ. Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 1 ô tô và các tang vật, giấy tờ có liên quan đến vụ án.

Sau khi bà Trang bị bắt, đàn em của người phụ nữ này là Nguyễn Hồng Cam (29 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (37 tuổi, quê Ninh Bình) đã đến đầu thú tại công an.

Tại cơ quan điều tra, Cam và Báo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an khám xét nơi ở và tiệm vàng của bị can Trang. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Theo cảnh sát, đường dây vận chuyển hàng hóa và tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu đã tồn tại, hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng…

Hai bị can Báo và Cam

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đã nắm rõ quá trình hình thành đường dây, các thủ đoạn, cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây phạm pháp do Mười Tường cầm đầu.

Cơ quan CSĐT An Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đường dây này, đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hoài Thanh