Ban Bí thư mới đây đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho hay: Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác gia đình, đặc biệt với văn hóa Việt Nam thì gia đình là nền tảng có tính chiến lược.

Theo ông, cuộc sống dù hiện đại đến đâu thì ngôi nhà vẫn là mái ấm, hạnh phúc của từng gia đình. Xây dựng mỗi gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, từng gia đình hạnh phúc thì các gia đình đều hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc, từ đó đất nước, xã hội mới có thể hạnh phúc được.

Ông Chức bày tỏ niềm vui khi nhiều tổ chức quốc tế đã bình chọn Việt Nam là một trong những nước đáng sống nhất, có chỉ số hạnh phúc cao nhất châu Á.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, ấm no của gia đình thì còn những vấn đề lớn như bạo lực gia đình, ly hôn có chiều hướng gia tăng và nguy hiểm. Những sự việc đau lòng như con giết cha, anh giết em, chồng giết vợ… phát sinh từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân ma túy, mâu thuẫn cá nhân, hay chuyện cờ bạc, rồi vợ chồng sống không chung thủy dẫn đến gia đình tan vỡ.

Ông đánh giá, tệ nạn xã hội trong thời hiện đại vô cùng tinh vi và nguy hiểm, có thể chuyển người bình thường sang con người hung hãn. Vì vậy, ông cho rằng, trong gia đình, các thành viên phải thương yêu, gắn bó với nhau, dứt khoát phải tránh và chống những tệ nạn xã hội, tránh bạo lực gia đình.

Theo ông Nguyễn Viết Chức, ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì hiệu quả cao nhất là tự mỗi gia đình chủ động xây dựng cuộc sống hạnh phúc trên nền tảng văn hóa thì mới tốt được.

“Gia đình là tế bào rất bền vững nhưng cũng rất mong manh trong xã hội hiện đại. Mỗi một người, một gia đình phải luôn cảnh giác với tệ nạn xã hội, không để sơ sảy; nếu sơ sảy rồi thì dù có sự can thiệp của xã hội, những người xung quanh song vẫn rất khó sửa”, ông Chức nói.

Nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng nhận định, Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư như một định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo phải nêu gương trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ông Chức lý giải: “Nếu không xây dựng hạnh phúc gia đình nhà mình thì lấy gì xây dựng hạnh phúc cho cả xã hội, lấy gì trị quốc. Trong gia đình, nếu bố bê tha thì làm sao giáo dục được con cái, làm sao làm gương trong cơ quan”.

Dẫn chứng đã có nhiều cán bộ bị kỷ luật vì có quan hệ nam nữ không trong sáng, ông nêu quan điểm, điều này là không tốt, biểu hiện của việc sinh hoạt buông thả, không chịu tu dưỡng, rèn luyện, đi trái với đạo đức, lối sống của người bình thường.

Ông Chức cho rằng, là cán bộ, đảng viên thì không được có quan hệ bất chính, không được dung túng vợ con để làm những việc sai trái. Nếu bản thân hư hỏng thì không những khiến gia đình tan nát mà còn dẫn đến ảnh hưởng xấu cho xã hội.

Theo ông Nguyễn Viết Chức, Chỉ thị số 06 có ý nghĩa rất quan trọng, cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý…

“Gia đình là mái ấm, nên phải dứt khoát xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc để tất cả mọi người đều ấm no, không phải ấm no một mình.

Hạnh phúc của gia đình mình phải gắn liền với hạnh phúc của các gia đình khác và gắn liền với hạnh phúc của cả đất nước, dân tộc. Sống xung quanh các gia đình khác không hạnh phúc thì bản thân mình cũng không hạnh phúc được”, ông Chức nhấn mạnh.

