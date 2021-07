Một cửa hàng chuyên bán hoa tươi ở TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy, 4 người trong một gia đình đã thoát nạn bằng lối đi cửa phụ.

Sáng nay 1/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Nghệ An thông tin, gần 3h sáng nay Trung tâm chỉ huy 114 nhận được thông tin vụ cháy xảy ra ở số nhà 73, Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh).

Lực lượng PCCC&CNCH huy động 3 xe chữa cháy, 21 cán bộ chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường dập tắt ngọn lửa.

Khu vực đám cháy xuất hiện ở tầng 1, cửa hàng hoa tươi Gia Hân, có cửa cuốn ở phía trước mặt đường.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, 4 người trong gia đình ngủ ở tầng 2 kịp thời phát hiện và nhanh chóng thoát hiểm ra ngoài từ lối cửa phụ.

Lực lượng PCCC đã nhanh chóng phá dỡ cửa cuốn, dập tắt đám cháy kịp thời và ngăn không cho lây lan lên tầng 2.

Nhiều vật dụng ở tầng 1 bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

