Công an, Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an), thu nhiều mẫu vật và hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy phòng trà Fill, khiến 6 người tử vong.

Chiều 15/6, sau hơn hai giờ vào bên trong khu vực hoả hoạn phòng trà Fill, số 146 Đinh Công Tráng (TP Vinh), lực lượng khám nghiệm hiện trường đã thu được nhiều vật dụng, mẫu vật trong vụ cháy kinh hoàng đêm qua.

Quan sát quanh hiện trường, ngôi nhà 3 tầng không có cửa thoát hiểm cả ở bên trên và phía dưới.

Ngoài cửa chính, lối thoát hiểm duy nhất là gara dựng ô tô được bịt bằng cửa cuốn. Tại đây ô tô, xe máy và xe đạp điện đều bị cháy sém hư hỏng.

Toà nhà 3 tầng xảy ra vụ cháy

Lực lượng Công an, Viện Kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Quốc Huy

Chủ tiệm sửa xe máy đối diện phòng trà cho biết: “Vợ chồng anh H. hiền lành, thỉnh thoảng H. sang quán đối diện uống cà phê và buổi chiều uống bia hơi một mình quanh phố. Tôi nghĩ là cháy âm ỉ từ trước khi được phát hiện; lúc lửa bùng lên thì mọi người đã ngộp thở rồi”.

Theo cơ quan điều tra, khi phát hiện thi thể 6 nạn nhân, trong đó 4 người trong một gia đình nằm dưới tầng một và 2 mẹ con nằm ở tầng 3.

Chiếc xe máy bị khói đen kịt - Ảnh: Quốc Huy

Trước khi kết thúc khám nghiệm hiện trường, một cán bộ Công an mang nhiều túi bóng bước ra ngoài, báo cáo chỉ huy đã lấy được 7 mẫu vật phẩm trong vụ cháy.

Có ít nhất 7 mẫu vật được cơ quan thu thập để làm rõ nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: Q.Huy

Đại tá Phạm Hoài Nam - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là chập điện. Tuy nhiên các nạn nhân bị tử vong do ngạt khí độc hay những nguyên nhân khác, cơ quan Công an sẽ làm rõ qua công tác khám nghiệm tử thi.

Đích thân Đại tá Phạm Hoài Nam đã đi đến từng nhà dân xung quanh hiện trường, yêu cầu phối hợp trích xuất camera để điều tra. Ngoài ra, cơ quan công an sẽ làm rõ mối quan hệ giữa chủ nhà và 2 gia đình cùng thuê trong toà nhà 3 tầng này.

Đến 15h10, đoàn xe chở các gia đình nạn nhân đi qua phòng trà Fill dừng lại một lúc làm các thủ tục rồi di chuyển về quê ở xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Xe ô tô bị khói đen bao trùm trong gara không thể đưa ra ngoài

Các vật dụng trong nhà đã bị cháy thành than

Tất cả chỉ còn đống sắt vụn

Đoàn xe chở thi thể gia đình qua phòng trà Fill làm thủ tục để đưa về quê án táng

Sáng nay 15/6, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo TP Vinh đã đến nhà tang lễ động viên, chia buồn các gia đình có người gặp nạn trong vụ hoả hoạn. Bước đầu, đoàn hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình và TP Vinh hỗ trợ các gia đình 10 triệu đồng/nạn nhân. Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Chương cũng đã về trao 40 triệu đồng cho gia đình ông Sơn và bà Lan (bố mẹ của chủ quán trà Fill) trong vụ hoả hoạn.

