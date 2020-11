Australia tiếp tục đặt ưu tiên cao với Việt Nam trong chính sách đối ngoại, coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngày 5/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam-Australia lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Marise Payne chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, đồng thời vẫn nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Marise Payne nhất trí với các đề nghị của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về tăng cường các nỗ lực hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Khẳng định sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong nông nghiệp, tiếp cận thị trường, khuyến khích các doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực hai bên quan tâm, cam kết tiếp tục tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam và tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sớm quay trở lại Australia học tập.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giaoAustralia Marise Payne.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia cũng chúc mừng Việt Nam về những thành công từ đầu năm tới nay trên cương vị Chủ tịch ASEAN, khẳng định Australia sẽ tham dự tích cực và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để bảo đảm thành công của các Hội nghị Cấp cao Đông Á, Cấp cao ASEAN-Australia và Cấp cao RCEP (Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao các cam kết của Australia trong hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực, cả về thiên tai, giải quyết dịch bệnh thông qua tiếp cận các nguồn vaccine, tăng cường hợp tác kinh tế và hỗ trợ phát triển; triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng hoan nghênh việc Australia sẽ lập Trung tâm Australia-Việt Nam tại Việt Nam, đề nghị hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giữ đà quan hệ thông qua thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Hai bên nhất trí sẽ thảo luận các biện pháp và cơ chế phù hợp để có thể sớm nối lại các chuyến bay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng dịch.

Trong khi tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ nhau tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế như tại LHQ, ASEAN/EAS, tiểu vùng Mekong…

Bộ trưởng Ngoại giao Australia khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác với Việt Nam và tích cực hỗ trợ các nước tiểu vùng Mekong thông qua các cơ chế như Những người bạn của Mekong (FLM), ACMECS trong các lĩnh vực thiết yếu nhằm nâng cao năng lực và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia giai đoạn 2020-2023. Chương trình hành động tập trung vào 3 trụ cột là tăng cường gắn kết kinh tế, làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh, xây dựng quan hệ đối tác tri thức và đổi mới, giúp quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và thực chất.

Bộ trưởng Marise Payne khẳng định, Chính phủ Australia tiếp tục đặt ưu tiên cao với Việt Nam trong chính sách đối ngoại, coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mong muốn hai nước sớm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên là cơ chế mới được thiết lập khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018 trong chuyến thăm Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là cuộc trao đổi thứ 2 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne từ đầu năm tới nay.

Thành Nam