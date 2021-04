Việc tích hợp dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân đã giảm kinh phí so với dự toán khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tại hội nghị tổng kết "đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (đề án 896)" ngày 23/4, Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, đến tháng 3 đã thu thập được trên 86,6 triệu phiếu dân cư 01 của 59/63 địa phương.

Giảm 1.300 tỷ đồng

Ngành đã tiến hành chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu của 4 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh đã có sẵn là hơn 11,2 triệu phiếu dân cư 01 (đạt 99,06%); cập nhật được trên 16 triệu phiếu dân cư 02.

Bộ Công an đã hướng dẫn, chỉ đạo công an các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư...

“Đặc biệt, nhờ có sự lồng ghép 2 dự án, kinh phí đã giảm so với dự toán đã được phê duyệt khoảng 1.300 tỷ đồng mà vẫn bảo đảm hiệu quả, tiến độ đề ra”, Thượng tá Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày 25/2, Chính phủ, Bộ Công an đã bấm nút khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

“Từ 1/3 đến nay, trên toàn quốc đã thu nhận trên 30 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, phấn đấu đến ngày 1/7, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ giao dịch của nhân dân. Đây chính là cốt lõi để cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân”, Thượng tá Tô Anh Dũng nói.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, sự ra đời của đề án 896 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân.

Từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử.

“Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là những dự án có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số; góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tại điều kiện thuận lợi cho người dân và DN trong phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng công an nhân dân cùng tinh thần trách nhiệm cao, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân từ Trung ương tới địa phương đã không quản ngày đêm hoàn thành việc xây dựng 2 dự án.

Trong đó có gần 45.000 cán bộ công an chính quy được tăng cường xuống xã, bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày ngay từ địa bàn cơ sở...

Tạo hành lang pháp lý cho danh tính số

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm thực chất, yêu cầu trách nhiệm của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương phải chỉ đạo quyết liệt.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Hiện vẫn chưa có cơ chế thống nhất đối với các trường hợp dữ liệu công dân có sai lệch dẫn đến gia tăng thủ tục hành chính không đáng có, gây sức ép cho người dân, khó đảm bảo chất lượng đăng ký hộ tịch.

Theo Phó Thủ tướng, để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan; đẩy nhanh quá trình kết nối với các Bộ, ngành, địa phương góp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số...

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trình Chính phủ xem xét ban hành trong quý 2 này để tạo hành lang pháp lý cho vấn đề danh tính số.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để phổ cập danh tính số cho mọi người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất và phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định hộ tịch đối với các trường hợp đặc biệt.

Các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu, triển khai các ứng dụng để tích hợp vào chip điện tử trên thẻ căn cước công dân, góp phần thực hiện quản lý ngành, lĩnh vực được phân công; đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng…

Thu Hằng