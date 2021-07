Bộ Công an điều động Đại tá Bùi Quang Thanh Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Chiều 14/7, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đại tá Bùi Quang Thanh

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Quang Thanh (44 tuổi, quê quán Bố Trạch, Quảng Bình), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Đại tá Bùi Quang Thanh là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có quá trình phấn đấu liên tục và đạt nhiều thành tích, chiến công, kết quả trong công tác và chiến đấu.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Đại tá Bùi Quang Thanh nhanh chóng tiếp cận địa bàn, công việc, bắt nhịp ngay cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an Đắk Nông hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quang Thanh hứa nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết chung sức, chung lòng cùng tập thể Công an tỉnh Đắk Nông đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện và không ngừng phát triển.

Đ.Nguyên