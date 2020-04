Khánh Hòa, Kon Tum, Long An, Thái Bình, Nghệ An vừa tiến hành công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự và bầu nhân sự mới.

Ngày 24/3, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lương Sơn Cầu, Bí thư huyện ủy Tân Hưng thôi nhiệm vụ Bí thư huyện ủy và phân công làm ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 1/4 đến Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định và chúc mừng các nhân sự mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An cũng quyết định điều động ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch thường trực MTTQ tỉnh Long An đến nhận công tác tại huyện Tân Hưng, chỉ định tham gia Ban Thường vụ huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tân Hưng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng ngày, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An điều động bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Phó Bí thư thường trực thành ủy Tân An đến nhận công tác tại huyện ủy Thạnh Hóa, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Thạnh Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 4/5 (thay ông Phan Quang Nghiệp, Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu (trước 2 tháng).

Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Thanh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP. Nha Trang đến nhận công tác tại Sở VH-TT, giữ chức Phó Giám đốc Sở, thời hạn 5 năm kể từ ngày 4/5.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định bổ nhiệm lại chức Phó Giám đốc Sở VH-TT Khánh Hòa đối với ông Lê Văn Hoa, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trong ngày 24/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Trí Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, từ ngày 1/5.

Tại tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Diên chủ trì họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện quy trình công tác cán bộ và quyết nghị.

Theo đó, ông Trần Văn Thưởng, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội quần chúng, Ban Dân vận Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình.

Điều động ông Đào Duy Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình.

Điều động ông Vũ Mạnh Thía, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBDN huyện Kiến Xương đến nhận công tác tại Sở NN-PTNT, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này.

Tỉnh ủy Thái Bình giao ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng trong ngày 24/4, BCH huyện ủy Đô Lương, Nghệ An đã bầu ông Phùng Thành Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giữ chức Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành huyện ủy Quỳ Hợp đã bầu ông Phan Đình Đạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giữ chức Bí thư huyện ủy Quỳ Hợp khóa 20, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

