Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 21/4, thừa uỷ quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Đinh Trọng Soạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị bàn giao chức danh Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Theo đó, Thượng tá Nguyễn Thanh Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.

Đại tá Trịnh Hoài Văn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Dân quân tự vệ Bộ Tham mưu, Quân khu 9.

Theo VGP