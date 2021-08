Ngày 31/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp gỡ, trao đổi với đại diện một số khách sạn đang được sử dụng để phục vụ cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Hiện nay, Thành phố có 270 khách sạn đăng ký làm nơi lưu trú cho các y, bác sĩ với khoảng 11.000 phòng, trong đó đã đưa vào sử dụng 117 khách sạn với 6.000 phòng. Đội ngũ nhân viên khách sạn đã được phổ biến, tập huấn, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch khi phục vụ các y, bác sĩ trở về nghỉ ngơi từ các cơ sở điều trị, bệnh viện dã chiến.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị nhanh chóng tiêm đủ 2 mũi vaccine cho đội ngũ nhân viên các khách sạn phục vụ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), từ tháng 6/2021, Saigontourist cùng với Sở Y tế TPHCM đã chuẩn bị công tác tiếp đón các đoàn y, bác sĩ của Bộ Y tế và lực lượng y tế tăng cường của các địa phương hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại TPHCM.

Đồng thời, chuẩn bị các nguồn lực và sẵn sàng phục vụ, bảo đảm y, bác sĩ được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất bao gồm phòng nghỉ tại hệ thống các khách sạn 3-5 sao, các suất ăn bảo đảm dinh dưỡng, đa dạng.

Bà Trương Hoàng Khánh Linh, đại diện khách sạn New World cho biết hiện đang phục vụ 3 đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy và Đại học Y Dược TPHCM.

Đến nay, Saigontourist đã phục vụ 52 đoàn công tác, với hơn 4.600 y, bác sĩ, sử dụng khoảng 1.900 phòng lưu trú tại 22 khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist. Các y, bác sĩ được phục vụ suất ăn 3 bữa, với gần 94.000 suất ăn.

Hiện nay, Tổng Công ty đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để đón thêm các đoàn y, bác sĩ, các lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Saigontourist đã tổng huy động toàn bộ nguồn lực nhân sự với gần 3.200 cán bộ, công nhân viên làm việc tại 22 khách sạn.

Đối với người lao động tham gia phục vụ các đoàn y, bác sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19, Saigontourist chỉ đạo đơn vị chấm công đầy đủ, hưởng chế độ lương 100%, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ tăng mức chi cho người lao động trong thời gian phục vụ. Đối với người lao động theo phương án “3 tại chỗ” được bố trí 3 bữa ăn/ngày và được bố trí thời gian nghỉ ngơi tại chỗ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với đại diện một số khách sạn về việc chuẩn bị các bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, sức khoẻ cho các y, bác sĩ.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Khánh cho biết, không chỉ các khách sạn, cơ sở lưu trú mà nhiều DN du lịch, lữ hành đã tích cực tham gia với các hoạt động phòng, chống dịch như sử dụng các xe khách du lịch để vận chuyển F0; đưa người dân, lao động ngoại tỉnh về quê; tham gia phát thuốc, tư vấn cho F0 tại nhà…

Đại diện một số khách sạn cũng mong muốn đội ngũ giao hàng, tiếp phẩm hằng ngày cho các khách sạn được tiêm vaccine, xét nghiệm đầy đủ; ổn định nguồn cung thực phẩm, rau củ quả…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trò chuyện với 2 bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đang lưu trú tại khách sạn Kim Đô, Quận 1, TPHCM.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngành du lịch là một trong những ngành bị thiệt hại trực tiếp, nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Hiện nay những khách sạn đang được sử dụng tăng cường phục vụ y, bác sĩ chống dịch cũng được xem như lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp đã chung tay cùng chính quyền chống dịch, san sẻ một phần căng thẳng, vất vả với đội ngũ y, bác sĩ, Phó Thủ tướng chia sẻ, những người làm công tác chống dịch hiện nay đều rất vất vả, nguy hiểm. Tất cả lực lượng tham gia tuyến đầu, kể các các nhân viên phục vụ tại các khách sạn tham gia tuyến đầu chống dịch đều đối diện nguy cơ lây nhiễm. Đã có những bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội bị lây hiễm, có người hi sinh, do vậy, Phó Thủ tướng đề nghị nhanh chóng tiêm đủ 2 mũi vaccine cho đội ngũ nhân viên các khách sạn phục vụ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Hiện tại các khách sạn đã có đội ngũ y, bác sĩ lưu trú, cho nên có thể xem xét phương án tổ chức tiêm ngay tại khách sạn.

Theo VGP