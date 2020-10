Sáng 8/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ trao quyết định điều động, phân công công tác, bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quyết định cho ông Lê Khánh Hải.

Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27/5/1966 tại Quảng Trị.

Từ năm 1982 đến 1988, ông Hải là học viên sĩ quan quân đội của Trường Kỹ thuật quân sự, sau công tác tại bộ Tư lệnh QK7 - TP.HCM.

Ông từng đảm nhận các chức vụ như Giám đốc, Bí thư Chi bộ công ty XNK và Phát triển Văn hóa; Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL; Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VHTTDL.

Tháng 6/2010, ông Lê Khánh Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Hiện tại, ông Lê Khánh Hải trong vai trò Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phụ trách nhiều mảng, trong đó có mảng thể dục thể thao và phụ trách trực tiếp Tổng cục Thể dục thể thao.

Tháng 12/2018, tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VIII, Ông Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất tranh cử vị trí Chủ tịch và chính thức đắc cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF).

