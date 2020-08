Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Sáng 24/8, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ông Vũ Chiến Thắng được đào tạo bài bản, có thời gian công tác gần 30 năm, 27 năm tuổi Đảng.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng.

"Ông Vũ Chiến Thắng là người có năng lực, chuyên môn tốt và có kinh nghiệm lãnh đạo các cơ quan từ cơ sở đến cấp tỉnh, được tập thể lãnh đạo tín nhiệm, Ban Bí thư đồng ý, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là một vinh dự lớn của Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, gia đình...", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chia sẻ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Thắng được phân công phụ trách lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng và trực tiếp phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ. Trong thời gian này, ông Vũ Chiến Thắng kiêm nhiệm chức Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đến khi Bộ trưởng bổ nhiệm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ mới.

Tân Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng sẽ được phân công phụ trách thêm một số lĩnh vực khác từ 1/9, khi có sự điều chỉnh nhiệm vụ trong các lãnh đạo Bộ Nội vụ.

Nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng bày tỏ vinh dự, tự hào và cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan cùng đồng nghiệp đã ủng hộ, tạo điều kiện cho ông trong suốt quá trình công tác và thực hiện quy trình bổ nhiệm.

Tân Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng hứa nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phẩm chất, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Chiến Thắng sinh ngày 15/12/1967, tại Nghệ An. Ông là tiến sĩ Luật, cử nhân Ngoại ngữ tiếng Pháp, Cao cấp chính trị, hành chính.

Từ năm 1990 - 2017, ông công tác trong ngành Công an, giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục An ninh xã hội; Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị; Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (quân hàm thiếu tướng), Bộ Công an.

Năm 2017, ông Vũ Chiến Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cho đến nay.

Thu Hằng