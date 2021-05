Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, thời gian tới, lực lượng CAND sẽ làm tốt và hiệu quả hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, thời gian tới, lực lượng CAND sẽ làm tốt và hiệu quả hơn nữa trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng là thanh kiếm, là lá chắn bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Ngày 14/5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định đây là nội dung công tác trọng tâm, thường xuyên, biểu thị tình cảm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân của lực lượng CAND.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy niềm tự hào truyền thống anh hùng vẻ vang, phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ CAND Việt Nam "vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình".

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 và các nghị quyết của Đảng, lực lượng CAND đã thể hiện rõ sự tích cực, chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo xây dựng và đổi mới hoạt động của ngành, tiêu biểu như: Khẩn trương, quyết liệt sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", giảm nhiều tổng cục, cục và các đầu mối trung gian; bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã; quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần quan trọng vào quá trình cải cách hành chính, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp đã nghiêm túc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại thi đua hàng năm. Đã có hơn 500 mô hình, phần việc thực hiện hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động gắn với thực hiện các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên.

Nhiều mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả được tỉnh, thành ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy đánh giá cao, được triển khai nhân rộng, qua đó đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của CBCS.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng hoan nghênh, biểu dương, ghi nhận những thành tích mà toàn lực lượng CAND đạt được. Năm năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 05 và Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng 3 nội dung quan trọng là học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác dạy CAND.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, hình ảnh người chiến sĩ công an khi tiếp xúc với dân hay trong cuộc sống hằng ngày chính là một phần hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; luôn nhớ lời Bác dạy: "Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc".

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị cán bộ chiến sĩ CAND không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, công nghệ... để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt... để có đủ kiến thức, trình độ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước và sự bình yên của nhân dân.

(Theo VGP)