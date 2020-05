Anh Tới phát hiện vợ nằm bất động trong nhà vệ sinh với vết bầm trên cổ, nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

Chiều nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra nguyên nhân cái chết của chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989, phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Ngôi nhà của vợ chồng anh Tới nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, khoảng 9h15 sáng nay, anh Phạm Văn Tới (SN 1989) phát hiện vợ là chị Tuyết (cả hai vợ chồng đều câm điếc) nằm bất động trong nhà vệ sinh của gia đình.

Ngay sau đó, anh Tới cùng người thân đưa chị Tuyết đi cấp cứu tại BV Đa khoa Quảng Nam nhưng chị Tuyến tử vong sau đó.

Qua xác minh ban đầu, Cơ quan chức năng tỉnh xác định trên cổ của chị Tuyết có vết bầm tím. Ngoài ra, 1 sợi dây chuyền vàng 2 chỉ và 1 nhẫn vàng trên người chị Tuyến cũng bị mất.

Chân tướng 2 gã trai lên tầng cao chung cư Hà Nội bắn tới tấp người đi đường Công an TP Hà Nội vừa bắt tạm giam Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí.

Lê Bằng