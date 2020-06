Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình kiểm tra, rà soát, báo cáo Bộ Tư pháp các vụ việc đấu giá tài sản có sự tham gia của Nguyễn Xuân Đường, xử lý theo thẩm quyền.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp sáng nay (19/6), báo chí đặt câu hỏi về tình trạng thời gian qua nhiều cán bộ ngành tư pháp bị bắt như trong vụ Nguyễn Xuân Đường tại Thái Bình vừa qua, Bộ Tư pháp có giải pháp gì để chấn chỉnh?

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Đặng Kim Hoa

Bà Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết: "Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc có dấu hiệu thao túng, thông đồng trong hoạt động đấu giá sử dụng đất của Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương tại tỉnh Thái Bình, Bộ đã có công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

Bộ đề nghị Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, báo cáo các vụ việc đấu giá tài sản có sự tham gia của Nguyễn Xuân Đường, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh, Bộ đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra toàn bộ các vụ tổ chức đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường “Nhuệ”. Thực hiện thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản của 2 đấu giá viên thuộc trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình".

Bên cạnh đó, theo bà Hoa, để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Thủ tướng, tăng cường biện pháp quản lý đấu giá tài sản trong thời gian tới, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành có liên quan.

Theo bà Hoa, một hoạt động bán đấu giá khi có vi phạm, không phải trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Bộ Tư pháp, mà còn trải qua rất nhiều khâu. Đối với Bộ Tư pháp, chủ yếu liên quan quy trình, quy định, trình tự, thủ tục bán đấu giá và việc lựa chọn các tổ chức bán đầu giá như thế nào.

Liên quan đến vụ án Đường Nhuệ (vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 4 bị can.

Cụ thể: Phạm Văn Hiệp (SN 1984), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Vũ Gia Thành (SN 1977), đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình; Trịnh Thị Minh Thúy (SN 1970), Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình; Hà Văn Dũng (SN 1984), nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Thu Hằng