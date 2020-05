Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an sẽ hướng dẫn, hỗ trợ Công an tỉnh Thái Bình trong mở rộng đấu tranh chuyên án vụ Nguyễn Xuân Đường.

Tại họp báo Chính phủ chiều tối nay, báo chí hỏi về vụ Nguyễn Xuân Đường có hiện tượng bảo kê, biểu hiện giống vụ Năm Cam, Bộ Công an chỉ đạo điều tra như thế nào.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang trả lời, qua theo dõi của Bộ từ năm 2010 tới nay, công an Thái Bình xử lý 20 vụ, 15 đối tượng, cũng có đối tượng xử lý nhiều lần. Có đối tượng có mối quan hệ với bị can Nguyễn Xuân Đường, còn gọi là Đường Nhuệ, Đường Dương.

"Tuy nhiên, hoạt động của đối tượng Đường rất tinh vi. Phần lớn các vụ việc từ năm 2010 tới nay đã xử thì Đường không ra mặt mà chủ yếu là đối tượng khác. Do vậy không có đủ căn cứ để xử lý Đường và trong quá trình thu thập rất khó khăn", Trung tướng cho hay.

Ông khẳng định: "Băng nhóm tội phạm Đường Dương là băng nhóm có tổ chức, núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp. Ở đây che mắt là doanh nhân thành đạt, có hoạt động từ thiện. Thủ đoạn hết sức tinh vi, lợi dụng là doanh nghiệp, rất xảo quyệt, có nhiều phương thức đối phó cơ quan chức năng nên rất khó khăn trong việc thu thập chứng cứ".

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang: Không có vùng cấm trong điều tra vụ án Đường Dương

Theo Thứ trưởng, Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương về công tác vận động quần chúng tố giác hành vi tội phạm. Người dân tố giác hoạt động tội phạm của băng nhóm này, do vậy, trong quá trình thu thập tài liệu mới đủ căn cứ xử lý.

Về nghi vấn có hiện tượng bảo kê, mọi vi phạm sẽ được xử lý theo đúng quy định pháp luật, có chứng cứ cụ thể.

Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật, với quan điểm xem xét toàn diện.

"Vi phạm đến đâu xử lý đến đó, làm triệt để, không có vùng cấm, không bỏ lọt tội phạm song cũng không làm oan người vô tội. Khi có kết quả điều tra sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí", Tướng Lương Tam Quang nói.

Sau khi khởi tố, bắt vợ chồng Đường Dương trong vụ cố ý gây thương tích vào ngày 30/3, Cơ quan Công an tỉnh Thái Bình đã giao cho Công an TP Thái Bình tiếp tục điều tra.

"Việc này là đúng quy định pháp luật tại điều 163 của bộ luật Hình sự 2015 về thẩm quyền điều tra. Đến nay, chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra các vụ án khác có liên quan, khi đủ tài liệu căn cứ, đã khởi tố một số đối tượng với tội danh khác nhau", Thứ trưởng khẳng định.

Ông cũng cho biết thêm: "Chúng tôi phục hồi điều tra một số vụ án sau khi thu thập tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra vụ này. Thu thập tài liệu đủ căn cứ sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định".

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thái Bình quán triệt tinh thần kiên quyết, song bảo đảm thượng tôn pháp luật, không chịu tác động của bất kỳ ai.

"Bộ Công an sẽ hướng dẫn, hỗ trợ Công an Thái Bình trong mở rộng đấu tranh chuyên án này và khẳng định, hoạt động điều tra của Cơ quan Công an TP phải công tâm, khách quan. Tất cả hoạt động điều tra này có Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phối hợp giám sát thực hiện đúng quy định pháp luật", Thứ trưởng Công an nói.

Thu Hằng - Hồng Nhì