Sáng 15/7, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tới chốt kiểm soát số 2, đoạn Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình, kiểm tra việc giám sát người, phương tiện vào thành phố.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh còn có lãnh đạo Công an thành phố, Sở Y tế và các ngành.

Trực tiếp kiểm tra hoạt động của chốt kiểm soát, ông Chu Ngọc Anh ghi nhận nỗ lực của nhiều lực lượng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hà Nội khẳng định, với sự vào cuộc, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội vẫn đang chủ động kiểm soát tình hình dịch. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý về nguy cơ và tính phức tạp của dịch bệnh đang tiềm ẩn do tại các tỉnh phía Nam, miền Trung và ngay cả các tỉnh giáp ranh với Hà Nội, dịch bệnh tại những nơi này đang diễn biến dịch phức tạp.

Từ thực tế trên, Chủ tịch Hà Nội chỉ rõ những mối nguy cơ về dịch bệnh với thành phố Hà Nội là hiện hữu, đặc biệt là nguồn lây xâm nhập từ các tỉnh lân cận vào.

Ông Chu Ngọc Anh khẳng định, lãnh đạo thành phố Hà Nội luôn chỉ đạo phải chủ động đi trước một bước, theo sát các di biến động của người dân từ các vùng dịch về Hà Nội. Theo ông, thông qua hoạt động của các chốt nhằm kiểm soát được các mầm bệnh vào thành phố.

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, hiện có 14 tỉnh đang có dịch thì Hà Nội đã ban hành công điện, thiết lập 22 chốt để kiểm soát dịch Covid-19 ở cửa ngõ ra vào thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, "hôm nay đến thực địa tôi đánh giá rất cao việc triển khai đồng bộ của các lực lượng do ngành công an làm tổ trưởng, lực lượng y tế, lực lượng quân đội… phương pháp làm việc đảm bảo thông suốt, lấy mẫu test nhanh Covid-19 cũng là ngẫu nhiên, đặc biệt là đảm bảo không ngăn sông cấm chợ với địa phương khác. Tại chốt Pháp Vân- Cầu Giẽ có lưu lượng đến 65 nghìn phương tiện lưu thông qua, trong vài ngày nay do dịch bệnh nên lượng xe có giảm".

Ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết, sau đây thành phố chỉ đạo sẽ tăng cường ứng dụng CNTT vào theo dõi dịch bệnh tại trạm để cùng với kiểm tra ngẫu nhiên sẽ nắm được ngay biển kiểm soát phương tiện đi ra vào thành phố, từ đó biết được tình hình di biến động của người dân từ vùng dịch vào Hà Nội.

Từ giám sát trên, ông Ngọc Anh cho nói sẽ giao trách nhiệm cho cơ sở, các tổ Covid-19 cộng đồng nắm được những di biến động đó để theo dõi những người từ vùng dịch về, lập tức yêu cầu ra khai báo y tế và y tế địa phương sẽ theo dõi tình hình sức khỏe của họ, đồng thời xét nghiệm Covid-19.

