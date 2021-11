Theo Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, quan điểm đã tiêm 2 mũi vắc xin, chỉ cần uống thuốc bổ, tập thể dục thì chẳng làm sao…, là biểu hiện của sự lơ là, chủ quan.

Sáng nay (19/11), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có cuộc tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI.

Cuộc tiếp xúc theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính quận Đống Đa đến các phường của quận.

Cử tri Bùi Ngọc Thanh (phường Trung Liệt) đề nghị TP có lộ trình cụ thể việc tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và nghiên cứu, sớm có kế hoạch cho học sinh đến trường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

“Học trực tuyến chất lượng không đảm bảo, nhiều hệ lụy xảy ra. Đề nghị TP khẩn trương có giải pháp, việc này thể hiện tầm nhìn của người quản lý”, ông Thanh nói.

Cử tri Hoàng Minh Thành (phường Khâm Thiên) cho hay, hiện nay chúng ta bước sang giai đoạn mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tuy nhiên, những ngày gần đây các ca nhiễm bệnh hằng ngày tăng cao.

Ông đề nghị lãnh đạo TP có những biện pháp quyết liệt không để dịch bệnh tăng đột biến và lây lan trên diện rộng. Nhất là trong thời điểm hiện nay, trẻ em dưới 18 tuổi cơ bản chưa được tiêm chủng.

Ông Trần Đình Việt (phường Thịnh Quang) đề nghị TP chỉ đạo tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện. Đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác tại các điểm ga tàu.

Sớm tính toán cho học sinh đi học trở lại sau khi tiêm vắc xin

Chủ tịch TP Chu Ngọc Anh cho biết, từ 10/10 đến tối qua đã có 3.000 ca mắc Covid-19 mới, trung bình khoảng 70 ca/ngày. Trong đó có 920 ca ngoài cộng đồng. Số điểm phong tỏa đến tối qua là 168...

Về công tác tiêm chủng, với người trên 18 tuổi, mũi 1 được 93,6%, mũi 2 là 83,3%. Diện người già, bệnh nền trên 65 tuổi được 93,6% mũi 1 và 81,1% mũi 2.

Ông nói thêm về số 1.635 ca bệnh nhẹ, không có triệu chứng (tầng 1 của tháp 3 tầng), 405 ca ở tầng 2; ca bệnh nặng ở tầng 3 chiếm 0,5%...

Theo ông Chu Ngọc Anh, tỷ lệ F1 trong giai đoạn hiện nay trở thành F0 lên tới 13% (trước đó trung bình chỉ 7-8%). Điều này phản ánh lây lan kể cả sau tiêm 2 mũi không suy giảm.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, người dân không được phép chủ quan, lơ là dù đã tiêm 2 mũi, phải tiếp tục thực hiện tốt 5K.

“Quan điểm đã tiêm 2 mũi vắc xin, chỉ cần uống thuốc bổ, tập thể dục thì chẳng làm sao…, đó là biểu hiện của sự lơ là, chủ quan”, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Thành phố sẽ tiếp tục xử lý nhanh các ổ dịch, phối hợp chặt giữa các đội cơ động với xã phường, phong tỏa hẹp, quản lý chặt.

Về ý kiến TP cần sớm có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, Chủ tịch Hà Nội nói đây là nguyện vọng chính đáng.

TP xác định, thích ứng an toàn có 2 vế: an toàn nhưng phải kiểm soát hiệu quả. Hà Nội liên tục báo cáo Bộ Y tế và đã cân nhắc rất kỹ về việc an toàn khi tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Ông cho biết, nếu chiều tối thứ 7 (20/11) Hà Nội được phân bổ hơn 370.000 liều thì chỉ đến đầu tuần sau, TP sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ căn cứ đó mới có thể tính toán việc đi học cho học sinh cấp 3 ở vùng xanh. Việc này không thể trôi sang năm 2022.

Liên quan việc tổ chức đồng bộ, hiệu quả các điểm trông xe phục vụ người dân ở các ga tàu điện; đồng thời tăng cường kết nối các phương tiện giao thông công cộng khác tại các điểm ga tàu..., Chủ tịch Hà Nội cho biết, ngay khi dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành, khai thác, TP đã chỉ đạo Sở GTVT, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội khảo sát, bố trí các điểm trông giữ xe đi tàu, kết nối các tuyến xe buýt nhanh nhất có thể để phục vụ nhân dân.

“Cá nhân tôi và các chuyên gia đều quan tâm, mong muốn không chỉ tận dụng không gian xanh, hiện đại của Thủ đô mà còn phải phát triển văn hóa, dịch vụ đi kèm với các đường sắt đô thị. Các bất cập sẽ được khắc phục kịp thời”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Hương Quỳnh

