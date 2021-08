XEM CLIP:

browser not support iframe.

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa ra công văn số 1781, trong đó có nội dung quy định từ ngày 30/8 khi người dân đi làm sẽ phải xuất trình giấy đi đường kèm theo chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân và lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Ghi nhận trong buổi sáng 30/8 tại chốt kiểm soát dịch của xã Tả Thanh Oai (đoạn đầu đường Tả Thanh Oai), lực lượng chức năng bao gồm công an xã, cán bộ UBND xã, lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện đã tiến hành phân luồng kiểm tra các loại giấy tờ của người dân ra đường.

Chị Đoàn Thị Dung (Tả Thanh Oai) cho biết: “Khi biết được UBND huyện ra thông báo kiểm tra như vậy, UBND xã đã gửi văn bản đến từng thôn, xóm để thông báo cho người dân.

Tôi thấy việc kiểm tra thế này là hợp lý bởi càng làm nghiêm, kiểm tra ngặt thì sẽ hạn chế được người ra đường, hạn chế việc lây lan dịch bệnh. Bản thân tôi là công nhân in sách làm việc ở nhà xuất bản, đã có lịch phân công làm việc sẵn, một tuần chỉ có 3 buổi đi làm nên việc chuẩn bị giấy tờ không mấy khó khăn”.

Anh Nguyễn Anh Minh (Tả Thanh Oai, Hà Nội) ủng hộ quyết định mới của huyện dù mất thời gian khi phải đi xin lại giấy tờ.

"Nhận được thông báo, tôi gọi cho công ty để chuẩn bị giấy tờ đi làm, công ty cũng thực hiện ngay. Phải thêm một bước là đi xin giấy tờ nhưng mình ủng hộ để làm sao dịch bệnh sớm hết”, anh Minh nói.

Vì văn bản kiểm tra được ban hành vào chiều Chủ nhật (29/8) nên lực lượng chức năng tại chốt chỉ nhắc nhở người dân đi làm xin thêm các loại giấy tờ như đã thông báo. Từ 31/8, nếu người dân đi làm không có đủ giấy tờ theo quy định thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt.

Theo ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt các khu vực giáp ranh với địa phương hiện vẫn có ổ dịch phát sinh các ca dương tính mới. Đặc biệt, Huyện cũng mới phát hiện một số ca mắc Covid-19 như tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (cơ sở Ngọc Hồi) nên chính quyền Huyện hạn chế tối đa người dân ra đường nếu không có việc thật sự cần thiết.

Ông Triệu Đình Hiệp, Trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND huyện Thanh trì cho biết thêm: “Theo quy định hiện nay, trên địa bàn các xã, thị trấn thì UBND xã, thị trấn có trách nhiệm phê duyệt phương án sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cấp giấy đi đường đúng với phương án đã được duyệt nhưng trên thực tế tại các chốt kiểm soát vẫn phát hiện các trường hợp cấp giấy đi đường sai đối tượng hoặc sai phương án được duyệt nên việc siết chặt kiểm tra này nhằm chấn chỉnh lại các trường hợp như vậy”.

Trước đó, ngày 7/8, UBND TP Hà Nội đã ký, ban hành công văn về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Công văn yêu cầu người đi đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đến ngày 10/8, UBND TP Hà Nội đã điều chỉnh vì không thuận tiện cho người dân. Nhiều người cũng lo ngại việc tập trung xin giấy tờ tại địa phương hoặc việc kiểm tra giấy tờ quá lâu tại các chốt kiểm soát làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Hiện tại, có huyện Đông Anh (Hà Nội) vẫn áp dụng quy định này.

Kiểm tra xe qua chốt kiểm soát dịch, lực lượng công an phát hiện 18 giấy đi đường do Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ cấp khống.