Hàng loạt xe tải biển xanh (nhiều xe dán chữ cảnh sát, công an phường) chạy các tuyến đường TP Huế không dán tem đăng kiểm hoặc đăng kiểm hết hạn.

Thời gian qua, PV nhận được phản ánh của người dân về những vấn đề phản cảm, có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ của một số đơn vị công an phường trong việc sử dụng xe công vụ.

Xe tải chuyên dụng công an phường Kim Long không dán tem đăng kiểm

Theo đó, hàng loạt phương tiện là xe tải 4 bánh mang biển xanh, trên phần thùng và cabin dán chữ “Cảnh sát” hay “Công an phường…” được lực lượng chức năng các phường đưa vào sử dụng, hoạt động khắp các tuyến đường TP Huế.

Trên kính trước của nhiều xe không gắn tem kiểm định hoặc tem kiểm định đã hết hạn.

Xe biển xanh không dán tem đăng kiểm của phường Hương Long được sử dụng đảm bảo trật tự

Ghi nhận của PV, các xe tải gắn biển xanh hoạt động công vụ trên đường như xe BKS: 75A-001.30; 75A-00.544; 75A-003.20; 75A-003.68; 75A-003.68; 75A-002.75…

Xe của công an phường Phú Hòa

Các phương tiện trên được Công an TP Huế giao cho các phường Hương Long, Kim Long; Phú Hòa, Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Trường An... đưa vào sử dụng với mục đích tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài việc được đăng ký biển số xanh, trên cabin hay thùng những chiếc xe tải này được đơn vị sử dụng dán chữ “Cảnh sát Trật tự”, “Công an phường…” để thuận tiện trong công việc.

Điều đáng nói, theo quan sát của PV, trên phần kính chắn gió phía trước của các phương tiện hoạt động công vụ này không có bất kỳ một tem đăng kiểm nào hay thông tin đăng kiểm phương tiện theo Luật Giao thông đường bộ.

Xe không đăng kiểm, hết kiểm định đi… đảm bảo trật tự

Vĩnh Ninh là 1 phường thuộc trung tâm TP Huế. Do đặc thù về vị trí địa lý, công an phường này được cấp sử dụng xe tải chuyên dụng mang BKS: 75A-003.68 phục vụ công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự.

Xe chuyên dụng của công an phường Phước Vĩnh cũng không có tem kiểm định

Khoảng 21h ngày 6/7, trên đoạn đường từ đường Nguyễn Huệ vòng qua đường Nguyễn Trường Tộ sau đó về đường Phan Đình Phùng, PV ghi nhận các cán bộ công an phường này sử dụng xe tải biển xanh nói trên, thản nhiên bật đèn ưu tiên đi “tuần” khắp các tuyến phố bất chấp phương tiện này không được dán tem đăng kiểm.

Cùng với việc không có tem kiểm định dán phần kính chắn gió theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, PV cũng ghi nhận nhiều trường hợp các xe biển xanh công vụ ngang nhiên sử dụng tem kiểm định đã hết thời hạn.

Tìm hiểu của PV được biết, xe tải BKS: 75C-0671 được cấp cho Công an phường Xuân Phú quản lí, sử dụng và được Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm số A0000119.

Thông tin trên tem kiểm định của phương tiện này thể hiện, ngày kiểm định tiếp theo là tháng 08/2019. Điều đó đồng nghĩa, hạn kiểm định của xe công vụ mang BKS 75C-0671 đã hết gần 1 năm.

Tem đăng kiểm hết hạn được dán trên xe chuyên dụng của công an phường Xuân Phú

Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì, tem kiểm định hết hạn này vẫn được dán trên phần kính chắn gió của phương tiện trên và lưu thông trên đường.

Cùng với phường Xuân Phú, PV cũng ghi nhận tình trạng tương tự đối với xe tải BKS: 75A-002.68 do Công an phường Thuận Thành quản lý, sử dụng.

Trao đổi với PV, một cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh TT-Huế cho biết, theo quy định hiện tại, phương tiện cơ giới của lực lượng Công an và Quân đội do 2 đơn vị này độc lập kiểm định và dĩ nhiên vẫn phải dán tem đăng kiểm trên kính chắn gió.

“Việc đăng kiểm xe rất quan trọng. Quá trình kiểm tra, thông thường các đơn vị kiểm định sẽ kiểm tra phanh xe, đèn xe, lốp xe, máy móc… để xác định phương tiện đủ điền kiện lưu thông hay không.

Sau khi kiểm định, tất cả các phương tiện đáp ứng quy định sẽ được dán tem kiểm định lên phần kính chắn gió theo quy định của Luật Giao thông đường bộ”, vị cán bộ này cho biết.

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Phan Văn Minh - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị này đã nhận được phản ánh về việc một số xe chuyên dụng công an phường không dán tem đăng kiểm theo quy định.

“Tôi được biết chỉ có một vài phường thôi. Có thể quá trình sử dụng, đơn vị sử dụng quên không dán tem đăng kiểm.

Sau khi có thông tin phản ánh, chúng tôi sẽ chỉ đạo đội đăng ký - đăng kiểm phương tiện kiểm tra. Theo quy định, tất cả phương tiện xe cơ giới khi tham gia lưu thông trên đường đều phải có đăng ký, đăng kiểm theo quy định của Luật Giao thông đường bộ”, Đại tá Minh cho biết.

