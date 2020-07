Cường lên mạng mua bằng lái xe với giá 3 triệu rồi chạy xe chở khách thì bị lực lượng CSGT phát hiện.

Ngày 12/7, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với Trần Huy Cường (37 tuổi, ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) về hành vi sử dụng giấy phép lái xe không đúng quy định và không thắt dây an toàn khi lái xe.

Chiếc xe khách do tài xế Cường cầm lái. Ảnh: Tiến Tầm

Theo đó, hôm qua, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 91 (đoạn thuộc phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc), lực lượng CSGT Công an tỉnh An Giang phát hiện xe khách BKS 66B - 002.93 do tài xế Cường chạy, vi phạm lỗi không thắt dây an toàn.

Lực lượng CSGT tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện giấy phép lái xe của Cường có nhiều đặc điểm nghi vấn không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Giấy phép lái xe do Cường mua trên mạng với giá 3 triệu đồng. Ảnh: Tiến Tầm

Qua khai thác nhanh, Cường thừa nhận giấy phép lái xe mà tài xế này đang sử dụng được mua trên mạng với giá 3 triệu đồng.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và phương tiện.

