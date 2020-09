Khi mua hàng, lợi dụng lúc bà cụ mất cảnh giác, người phụ nữ xúi con nhỏ trộm túi tiền rồi 2 mẹ con đi xe tẩu thoát.

Ngày 28/9, Công an quận 3 (TP.HCM) cho biết đã phối hợp cùng Công an phường 14 trích xuất camera an ninh ở điểm bán tạp hoá vỉa hè và đang vào cuộc, truy bắt người phụ nữ xúi con trộm tiền.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h50 tối 23/9 tại điểm bán tạp hoá vỉa hè của bà Trần Thị Tuyết M (SN 1962) ở đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.

Camera an ninh ghi lại diễn biến người mẹ xúi đứa con nhỏ trộm túi tiền của bà cụ bán hàng vỉa hè

Thời điểm đó, người phụ nữ đi xe máy BKS: 59K2 – 106… chở theo con trai khoảng 6 – 7 tuổi đến điểm bán của bà M rồi dừng lại mua ly cà phê sữa.

Người phụ nữ đã đưa tiền, bà M trả lại tiền dư rồi quay ra khu vực bên cạnh đế lấy đá. Lúc này bà M bỏ tiền vào trong 1 túi nilong treo ở vị trí ngồi bán hàng.

Lợi dụng lúc bà M quay đi, người phụ nữ đã xúi đứa con trai xuống xe. Đứa bé nhanh chóng lấy bịch nillong đựng tiền của bà M, rồi nhanh chóng leo lên xe của mẹ.

Bà M kể, người phụ nữ nhanh chóng lái xe đi, nói sẽ quay lại lấy ly cà phê sữa nhưng một đi không trở lại.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an phường 14 đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bà M và trích xuất camera an ninh ở vị trí bán hàng, các khu vực xung quanh.

Theo bà M trình báo, trong túi nilong có 700 ngàn đồng tiền mặt và số thẻ cào điện thoại có giá trị tương đương 1,6 triệu đồng.

Đoạn clip mẹ xúi con trộm tiền của bà cụ bán hàng ở vỉa hè khi phát tán trên mạng đã khiến cộng đồng bức xúc.

Phước An