Công an cho biết, nhóm người Mông Cổ nhập cảnh vào Việt Nam, đến các đô thị lớn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… trộm cắp tinh vi.

Công an quận 1 vừa bàn giao nhóm bốn người quốc tịch Mông Cổ cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 27/7 vợ chồng bà H (SN 1972, quê Đà Nẵng) đến Công an quận 1 trình báo về việc mất trộm tài sản.

Hai đối tượng Mông Cổ bị Công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, vợ chồng bà H bị mất ví tiền, bên trong có chứa gần 5 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân. Sau đó, bà H nhận được nhiều tin nhắn của ngân hàng thông báo, thẻ tín dụng đã mất của bà được sử dụng để mua sắm hết 77 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 1 vào cuộc điều tra. Công an xác định thẻ tín dụng của bà H được dùng để mua vàng bạc nữ trang tại một tiệm vàng nằm ở đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1. Theo dấu bằng việc trích xuất camera an ninh đường phố và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, công an khoanh vùng những đối tượng trộm tài sản của bà H là nhóm người Mông Cổ và hiện đang lưu trú tại một căn hộ chung cư ở đường Bến Vân Đồn, quận 4.

Công an quận 1 phối hợp cùng Công an quận 4 đã kiểm tra căn hộ, đưa bốn người Mông Cổ đang có mặt tại đây về làm việc. Bốn người này được làm rõ danh tính, gồm Lkhamsuren Tuvshintugs (SN 1999), Ganbcatar Chinzorig (SN 1987), Otgonbayar Unurbold (SN 1996) và Ganbold Shinebayar (SN 1994).

Nhóm người Mông Cổ mới thừa nhận hành vi. Trong đó, Lkhamsuren Tuvshintugs và Ganbcatar Chinzorig là hai đối tượng trực tiếp mở ba lô trộm ví tiền của vợ chồng bà H khi họ đi dạo ở trung quận 1. Sau đó, chúng đến tiệm vàng ở chợ Tân Định sử dụng thẻ tín dụng của bà H mua vòng vàng.

Chúng vứt lại giấy tờ của bà H ngay trước cửa tiệm vàng rồi bỏ đi. Số vàng mua được, chúng bán nhanh cho một người không rõ lai lịch để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra sơ bộ, Công an xác định nhóm người Mông Cổ này nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp tinh vi khắp các đô thị lớn ở Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Cụ thể, nhóm Mông Cổ này gồm hơn chục đối tượng, nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Chúng đến các đô thị lớn, tá túc ở khách sạn và thuê xe máy để di chuyển gây án, chủ yếu là trộm cắp tài sản của du khách ở những nơi đông người.

Trước đây, một số thành viên của nhóm trộm Mông Cổ bị Công an Hà Nội, Đà Nẵng bắt giữ, những đối tượng còn lại di chuyển vào TP.HCM tiếp tục trộm cắp.

Đầu năm 2020, Công an quận 1 đã nắm được hành tung của nhóm trộm Mông Cổ. Phát hiện bị Công an theo dấu, chúng kéo sang Campuchia để kiếm ăn tại đây.

Giai đoạn giữa tháng 6, khi thấy tình hình yên ắng, chúng quay lại TP.HCM để tiếp tục hành nghề và bị bắt giữ nhanh chóng. Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về nhóm tội phạm này.

Linh An