Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định tăng cường 42 cán bộ, chiến sĩ của các phòng thuộc công an tỉnh để chi viện cho công an các địa phương phòng, chống dịch.

Hôm nay (16/5), Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tăng cường 42 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của các phòng thuộc công an tỉnh để chi viện cho công an các địa phương phòng, chống dịch.

Đợt này, công an tỉnh tăng cường cho Công an huyện Việt Yên 20 CBCS; Công an TP. Bắc Giang 10 CBCS; Công an huyện Lục Ngạn, Yên Dũng, Tân Yên mỗi đơn vị 4 CBCS.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang được tăng cường về cơ sở chống dịch - Ảnh: Báo Bắc Giang

Số CBCS này đều là những người trẻ, được tăng cường, chi viện để cùng các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ tại các trung tâm, khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường CBCS cho công an các huyện, thành phố trong thời gian tới để tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch.

Tính đến ngày 15/5, Công an tỉnh đã phân công 543 CBCS ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại 53 khu cách ly tập trung, 351 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng đó, khoảng 1.000 CBCS công an tất cả các xã, phường, thị trấn được huy động tham gia; 300 CBCS công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh được tăng cường để phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, truy vết 4.490 trường hợp F1, 33.858 trường hợp F2.

Trên cơ sở kết quả truy vết, công an tỉnh đã tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp ra quyết định cách ly tập trung 12.174 trường hợp.

Số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục ở Bắc Giang, Bộ Y tế cử lực lượng chi viện Trong số 127 ca mắc Covid-19 mới được Bộ Y tế công bố sáng 16/5, Bắc Giang có tới 98 bệnh nhân. Các ca nhiễm đều liên quan đến ổ dịch Công ty Hosiden và KCN Quang Châu.

PV