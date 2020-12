Một số nghệ sĩ, người hâm mộ kéo đến tìm thanh niên mà họ cho rằng có lời lẽ xúc phạm gia đình nghệ sĩ Chí Tài trên mạng.

Sáng 14/12 Công an quận Bình Tân, Công an phường Bình Trị Đông B và các lực lượng địa phương có mặt trước cơ sở Thol Gym Center (số 109, đường số 6, phường Bình Trị Đông B) để ổn định an ninh trật tự.

Diễn biến này diễn ra khi có một số nghệ sĩ, người hâm mộ, người hiếu kỳ kéo đến tìm thanh niên có tên là Duy Nguyễn - người mà theo họ, xuất hiện trên mạng xã hội, xúc phạm đời tư, gia đình danh hài Chí Tài, ngay khi nghệ sĩ này vừa qua đời.

Rất đông nghệ sĩ và người hâm mộ, người hiếu kỳ kéo đến trước phòng gymn của Duy Nguyễn

Hàng nghìn người tập trung, gây ồn ào tại khu vực trên, buộc công an và các lực lượng địa phương phải thiết lập rào chắn, phân luồng giao thông.

Theo quan sát, cơ sở Thol Gym Center đóng cửa. Người có tên Duy Nguyễn vẫn chưa xuất hiện, nhưng lượng người hâm mộ, hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông. Một số người phát trực tiếp trên mạng xã hội, lôi kéo nhiều người cùng đến đây để gây sức ép...

Vụ việc này xuất phát từ clip của Duy Nguyễn nói về nghệ sĩ Chí Tài khi ông vừa qua đời. Trong clip dài 8 phút trên kênh YouTube cá nhân, Duy Nguyễn có những phát biểu gây sốc về chuyện đời tư, chuyện vợ chồng của nghệ sĩ Chí Tài và chuyện các nghệ trong nước lo hậu sự, các thủ tục cho Chí Tài về Mỹ.

Duy Nguyễn tên thật là Nguyễn Ngọc Duy, SN 1985, quê Bến Tre, là một gymer, một YouTuber, CEO của một chuỗi các phòng gym lớn ở TP.HCM.

Đến tối 13/12, Duy Nguyễn có thêm một clip khác để nói lại vụ việc trên kênh YouTube. Anh cho rằng, clip trước đó không nhằm mục đích câu view, xúc phạm gia đình nghệ sĩ Chí Tài mà là tranh luận với người xem kênh về những chuyện xung quanh nghệ sĩ vừa mất.

Các lực lượng địa phương phải can thiệp để vãn hồi trật tự

Cuối clip, Duy Nguyễn có gửi lời xin lỗi đến vợ, người thân của nghệ sĩ Chí Tài.

Tuy nhiên, những lời phát biểu trước đó khiến nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ bức xúc, phẫn nộ... dẫn đến việc sáng 14/12 rất đông người kéo đến cơ sở gym nói trên tìm Duy Nguyễn để nói chuyện.

Công an địa phương sau đó đã mời một số nghệ sĩ, người nổi tiếng trên mạng vào bên trong phòng gym để làm rõ sự việc.

Linh An