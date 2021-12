Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng, việc lắp camera an ninh trong TP không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự mà còn phục vụ tốt cho các công tác chỉ đạo điều hành.

Sáng nay (8/12), phát biểu tại phiên thảo luận về KTXH của HĐND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP đề xuất UBND TP về việc cần thiết phải lắp đặt hệ thống camera an ninh trong TP.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

“Tất cả các nước tôi từng được đi công tác, ở các TP đều có hệ thống camera an ninh, đặc biệt chú trọng ở các Thủ đô. Việc làm này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự mà còn phục vụ tốt cho các công tác chỉ đạo điều hành khác”, ông Tùng nói.

Liên quan đến tội phạm tín dụng đen, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP đã tập trung đánh mạnh nhiều ổ nhóm nhằm kéo giảm loại tội phạm này. Thực hiện theo Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị cũng đã tập trung đấu tranh, khám phá tội phạm chuyển tiền…

Về tình hình đấu tranh với tội phạm trong giai đoạn mới, Bộ Công an đã có phương án và Công an TP đã có kế hoạch tập trung nghiên cứu phòng chống tội phạm trong và sau dịch Covid-19.

Từ 15/12 đến 15/2, Bộ Công an sẽ có cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Hiện nay, Công an TP đang triển khai cao điểm tấn công tội phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ, đề nghị chính quyền địa phương cũng ủng hộ, tạo điều kiện để cho lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng kiến nghị với UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan đến vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ có vi phạm.

"Nhiều đơn vị vi phạm sau khi bị xử lý đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh thì còn khó khăn. Cần có chế tài mạnh mới có thể giải quyết vấn đề tín dụng đen", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu.

Bên cạnh đó, ông cũng kiến nghị xem xét vấn đề điều hành và chịu trách nhiệm đối với Ban Chỉ đạo 138 các cấp. Lãnh đạo Công an TP dẫn chứng, trong khóa trước, có tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn và trong năm 2021, Công an TP đã đấu tranh, khám phá, bắt giữ, xử lý hình sự hàng trăm đối tượng, xác lập nhiều chuyên án nên loại tội phạm này đã giảm hẳn.

Ông đặt câu hỏi vì sao lại để xảy ra tình trạng đó và nói: "Đây có trách nhiệm của lãnh đạo các quận huyện, Ban Chỉ đạo 138 các cấp. Cần nghiên cứu xem xét có chế tài, đánh giá thi đua với các đơn vị này".

Nêu việc hiện nay công an chính quy ở xã đã bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị chính quyền các cấp tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chia sẻ, trong năm 2021, lực lượng công an thực hiện nhiều nhiệm vụ kép như bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, xã hội của Trung ương, TP và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên chỉ tiêu của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, lãnh đạo TP giao.

Ngoài ra, lực lượng Công an Thủ đô cũng thần tốc triển khai cao điểm thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chip; là một đơn vị đứng đầu, đi đầu, tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hương Quỳnh