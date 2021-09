6.500 phần quà được lực lượng Công an TP Thủ Đức, TP.HCM trao tận tay đến các hộ gia đình ở 34 phường trên địa bàn và một số cơ sở.

Ngày 11/9, Công an TP Thủ Đức tổ chức lễ ra quân thực hiện chương trình an sinh xã hội trao 6.500 phần quà đến người dân ở 34 phường trên địa bàn. Những phần quà này gồm: 30 tấn gạo, trứng, mì, nước tương, nước mắm, rau củ quả nhu yếu phẩm, sữa…

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chương trình "Công an TP.HCM - Hạt gạo nghĩa tình" với phương châm “Ở đâu dân khó, ở đó có công an”, do Công an TP.HCM phát động.

Chương trình "Công an TP.HCM - Hạt gạo nghĩa tình" hiện đang được triển khai rất hiệu quả

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, từ khi dịch bùng phát đến nay Công an TP Thủ Đức bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, chốt chặn, tuần tra thì còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội. Từ đó đến nay, Công an TP Thủ Đức đã trao tới tận tay người dân hơn 11.819 phần quà cho người dân trên địa bàn, tổ chức vận động chủ nhà trọ, cơ sở cho thuê trên địa bàn miễn, giảm trên 111 tỷ đồng.

Trong dịp này, Công an TP.HCM trao tặng 2.400 khẩu trang N95 và 10 tấn gạo, tặng 50 triệu đồng cho 50 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, cho cán bộ chiến sĩ Công an TP Thủ Đức.

Đại diện Công an TP.HCM và Công an TP.Thủ Đức trao quà tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu với đại dịch để làm sao đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, lực lượng Công an TP.HCM hưởng ứng mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an trong đợt thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - lá chắn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự xã hội”.

Đợt này có 6.500 phần quà đến tận tay người nghèo tại địa bàn TP Thủ Đức

Thiếu tướng Tài đánh giá, Công an TP Thủ Đức là đơn vị đi đầu đã có nhiều nỗ lực dưới sự chỉ đạo của Thành uỷ, UBND, HĐND và đặc biệt là sự ủng hộ của người dân TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức đã nỗ lực phấn đấu đưa ra nhiều mô hình, sáng kiến rất sáng tạo, uyển chuyển để đáp ứng được với tình hình dịch bệnh và giữ vững được tình hình an ninh trật tự… Trong đó điển hình là phong trào vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê cho người dân.

Ngay sau buổi lễ, đại diện Công an TP.HCM và Công an TP Thủ Đức đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh và Trung tâm Bảo trợ trẻ em trên địa bàn. Sau đó, lực lượng công an đã tìm đến tận các hộ dân nghèo, xóm trọ gửi những phần quà yêu thương.

Công an TP.HCM khẳng định có chuyện 'bom' hàng đi chợ hộ Chuyện “bom” hàng chỉ xảy ra tại các địa phương trong việc đi chợ hộ, riêng các hãng công nghệ (shipper) thì không bị hiện tượng này.

Phước An