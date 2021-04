Nhận tin báo của người dân về việc có kẻ dùng dao khống chế tài xế xe buýt, CSGT đã đuổi theo và khống chế nhanh gọn.

Lực lượng của Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Trần Văn Hiếu (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh) cho Công an phường Đa Kao, quận 1 để mở rộng điều tra, xử lý. Công an đã đưa Hiếu đi kiểm tra ma tuý.

Đối tượng Trần Văn Hiếu

Trước đó, lúc 7h sáng 10/4 Đại uý Khưu Hoàng Tuấn thuộc Đội CSGT Hàng Xanh làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – Phan Văn Hân, phường 19, quận Bình Thạnh. Người dân chạy đến trình báo khẩn cấp vụ việc có người đàn ông dùng dao khống chế tài xế một xe buýt chạy phía trước.

Xe buýt có màu xanh, BKS: 60B – 015.29 chạy tuyến số 5 (bến xe Biên Hoà – bến xe Miền Đông – bến xe Chợ Lớn), đang chạy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về cầu Thị Nghè.

Đại uý Tuấn dùng bộ đàm báo tình hình khẩn cấp về trực ban của phòng PC08 đề nghị thông báo đến các lực lượng làm nhiệm vụ gần đó tham gia hỗ trợ. Đại uý Tuấn dùng mô tô chuyên dụng đuổi theo xe buýt nghi vấn.

Hiếu cầm dao khống chế tài xế trên xe buýt

Lúc này, các tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành, Bàn Cờ… đang làm nhiệm vụ gần đó cũng nhận tin báo, liền tham gia hỗ trợ.

Khi xe buýt vừa đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ CSGT đã chặn phía trước xe nhưng tài xế bị đối tượng khống chế nên không thể dừng xe.

CSGT khống chế kẻ dùng dao khống chế tài xế xe buýt

Các CSGT vẫn đeo bám chiếc xe buýt. Khi xe đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Đinh Tiên Hoàng, Thượng uý Nguyễn Thành Vinh – Đội CSGT Bến Thành chặn đầu xe phía trước, rút súng chỉa vào bánh trước.

Lúc này, tài xế Thắng gấp. Đối tượng khống chế con tin trên xe, đã buông tài xế, cầm dao và một bịch đồ cá nhân nhảy xuống xe nhằm tẩu thoát. Bốn CSGT đã ập đến khống chế, tước đoạt hung khí trên tay.

Khi được đưa về Công an phường Đa Kao, người đàn ông không tỉnh táo, khai báo lung tung. Người này được xác định là Trần Văn Hiếu, có dấu hiệu ngáo đá.

Linh An