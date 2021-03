Tỉnh dậy sau khi uống lon nước yến có thuốc mê, ông Nhi thấy mất toàn bộ tài sản có giá trị. Lúc này, kẻ gây án đã tẩu thoát.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự lần ra được hành tung tên cướp ở cách đó gần 800 km. Đầu tháng 3/2021, "cao thủ” gây mê này đã bị khởi tố, bắt giam.

Theo tường trình, chiều 26/8/2020, ông Phạm Văn Nhi (45 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên) đi xe khách từ Bến xe Miền Đông để về Phú Yên. Sau khi xe khởi hành vài cây số, người đàn ông trạc 60 tuổi nằm B12 kế bên khơi chuyện làm quen ông Nhi.

Hình ảnh nghi can Nguyễn Hòa (trích xuất từ camera ở Bến xe Miền Đông).

Khoảng 21h hôm đó, xe khách dừng lại tại quán cơm Tuấn Phượng ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Người đồng hành chủ động đến ngồi cạnh ông Nhi trong bàn ăn rồi trò chuyện vui vẻ. Trước khi rời quán cơm, người này mời một lon nước yến nhưng ông Nhi từ chối.

Xe chạy thêm một đoạn, người đàn ông này tiếp tục thuyết phục ông Nhi uống lon nước yến. Chừng mười phút sau, ông Nhi cảm thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến rồi thiếp đi suốt hành trình còn lại.

Khoảng 4h ngày 27/8/2020, xe khách về đến TP Tuy Hòa (Phú Yên). Lúc này, nhân viên phục vụ xe mới phát hiện ông Nhi vẫn còn mê man nên đưa đi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ được điều trị tích cực, ông Nhi mới tỉnh lại. Kiểm tra tài sản, ông phát hiện sợi dây chuyền và vòng đeo tay trị giá 113 triệu đồng đã mất.

Ngay sau khi nhận tin báo, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng công an TP Tuy Hòa, chỉ đạo một mũi trinh sát hình sự vào cuộc xác minh, đồng thời chủ động cung cấp thông tin vụ việc cho một số cơ quan báo chí giúp khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải cùng hành khách cảnh giác các đối tượng cướp tài sản trên xe khách liên tỉnh bằng thủ đoạn gây mê. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng vận động người dân báo cho cơ quan công an khi phát hiện hành vi phạm tội hoặc kẻ nghi vấn.

Lần theo thông tin do ông Nhi cùng tài xế, phụ xe khách cung cấp, thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng công an TP Tuy Hòa, chỉ đạo một mũi trinh vào phía nam thu thập chứng cứ. Quán cơm Tuấn Phượng ở Đồng Nai và Bến xe Miền Đông ở TP.HCM là 2 điểm đến được các trinh sát lưu tâm. Ngoài một số thông tin, cảnh sát đã trích xuất được hình ảnh nghi can tại bến xe.

Nguyễn Hòa, người đánh thuốc mê để cướp tài sản.

Gần một tháng ngược xuôi hành trình Phú Yên - TP.HCM, các trinh sát xác định nghi can là Nguyễn Hòa (50 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Người này đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh cho thấy sau khi chuốc thuốc mê ông Nhi, ngày 25/9/2020, Hòa còn bỏ thuốc mê vào lon nước yến để cướp dây chuyền vàng của một phụ nữ ở trên chuyến xe khách tuyến Năm Căn - Bến Tre. Chưa kịp tẩu thoát, Hòa bị hành khách trên xe phát hiện, áp giải đến cơ quan công an.

Ngay lập tức, thiếu tá Dương Vũ Tuyên (Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa) cùng 3 đồng nghiệp lên đường vào TP Cần Thơ, phối hợp các đồng nghiệp của Công an quận Cái Răng đấu tranh khai thác nghi can. Lúc đầu, Hòa quanh co, né tránh những câu hỏi của điều tra viên. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được, kẻ gây án đã khai nhận hành vi cướp tài sản.

Đầu tháng 3/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam Hòa về hành vi Cướp tài sản. Theo lý lịch, Hòa từng bị TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) xử phạt 9 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo zingnews.vn