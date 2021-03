Có lời lẽ xúc phạm cán bộ công an đăng trên tài khoản Facebook “Đại gia chân đất”, một người dân ở Quảng Trị vừa bị xử phạt 5 triệu đồng.

Ngày 10/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.P.H. (SN 1997, trú xã Vĩnh Tú) về hành vi đăng tải bài viết có nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một cán bộ Công an xã Vĩnh Tú.

H. tại buổi làm việc với lực lượng công an. Ảnh: Đài truyền hình huyện Vĩnh Linh

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, H. bị lực lượng chức năng xử phạt 5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác theo dõi trên các trang mạng xã hội, Công an huyện Vĩnh Linh đã phát hiện tài khoản Facebook có tên “Đại gia chân đất” đăng tải bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với một cán bộ Công an xã Vĩnh Tú.

Theo xác minh, tài khoản Facebook nói trên do L.P.H. tạo lập, quản lí nên cơ quan công an đã mời làm việc đối tượng này để làm rõ nội dung đăng tải.

H. cho biết, việc đăng tải thông tin xúc phạm cán bộ Công an xã Vĩnh tú xuất phát từ bức xúc vì bị Tổ tuần tra của công an xã mời lên trụ sở làm việc do điều khiển phương tiện xe máy không đội mũ bảo hiểm và có hành vi, lời nói xúc phạm tổ tuần tra vào đêm 11/2.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, H. đã gỡ bỏ bài viết trên facebook cá nhân và chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính.

Quang Thành