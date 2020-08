Ngày 28/8, Công an TP.HCM đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến dự và chỉ đạo đại hội.

Với tỷ lệ đạt 100% phiếu bầu, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo trước đại hội tình hình, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an TP (CATP) trong nhiệm kỳ trước.

Ngoài việc phối hợp cùng các cơ quan đoàn thể khác để thực hiện những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đại tá Lê Hồng Nam báo cáo chi tiết về những thành tích đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm.

Cụ thể, trong 5 năm qua (2015 - 2020), CATP ghi nhận xảy ra 25.016 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra khám phá 17.983 vụ (đạt tỷ lệ 71,88%). Trong đó, CATP mở 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; qua đó, triệt phá 10.811 băng, nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 đối tượng. Nổi cộm trong số các vụ phạm pháp hình sự là cờ bạc, ma tuý, mại dâm…

Riêng về tình hình tai nạn giao thông đã giảm về cả 3 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước đó.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Công an TP.HCM

Đáng nói trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Công an TP đã có những đề án quan trọng, là một trong những đơn vị đi tiên phong trong ngành Công an cả nước.

Đó là đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường, xã, thị trấn”. Qua đó đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức; chủ động tăng cường lực lượng công an cho cấp cơ sở, tiên phong trong việc điều động, bố trí công an chính quy về các đơn vị công an cấp xã, thị trấn…

Hay như đề án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác Công an”; cũng như dự án xây dựng “Trung tâm thông tin chỉ huy CATP hiện đại” đã được Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP phê duyệt.

Đến nay, dự án "Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại" cơ bản hoàn thành, là đơn vị đi đầu trong ứng dụng KHCN vào công tác công an và là địa phương đầu tiên xây dựng Trung tâm chỉ huy hiện đại nhất cả nước hiện nay.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Công an TP.HCM

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, đây là những đóng góp có nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X.

Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng CATP rất nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ CATP và của từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ.

Ông Phong bày tỏ sự tin tưởng, CATP sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đem lại cuộc sống an lành và hạnh phúc cho nhân dân TP.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chúc mừng thành công của đại hội Đảng bộ Công an TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Công an TP.HCM

Đại hội lần này đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 người.

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Công an TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng 11 tỉnh Ba nhóm công tác của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ 11 tỉnh cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, tiêu chuẩn, nhất là cơ cấu về độ tuổi, tỉ lệ tái cử.

Linh An