Người phụ nữ đến gặp nam thanh niên trong nhà nghỉ ở Đồng Nai. Khi thanh niên rời đi, nhân viên phát hiện người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương.

Công an tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết, đang phối hợp với công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong trong nhà nghỉ, đồng thời truy xét nghi can gây án.

Nghi phạm gây án trong nhà nghỉ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng nay, một thanh niên đến nhà nghỉ Đ.P (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) để thuê phòng ở lầu một.

Khoảng 15 phút sau, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đi xe máy đến rồi lên phòng để gặp thanh niên trên.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, thanh niên vội vàng xuống quầy lễ tân trả phòng nhưng không thanh toán tiền mà nói bạn xuống trả sau.

Thấy bất thường, chủ nhà nghỉ yêu cầu người này ngồi chờ để lên kiểm tra phòng. Tuy nhiên, lợi dụng lúc chủ nhà nghỉ rời đi người này lập tức rời khỏi.

Khi mở được cửa phòng, chủ nhà nghỉ phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu, người phụ nữ chết trong nhà vệ sinh với nhiều vết thương trên cơ thể.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện và bắt giữ nghi phạm Trần Minh Tâm (29 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà bà ngoại ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Tâm là nghi phạm sát hại chị L.C.T (35 tuổi, quê Quảng Trị) trong nhà nghỉ trên.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt Tâm, công an bắt giữ được em ruột của Tâm là Trần Đăng Khoa (22 tuổi) đang trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Bộ Công an trả lời về vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, đến ngày 8/8, khi hết hạn giải quyết, cơ quan chức năng sẽ công khai nguyên nhân cái chết của ông Bùi Quang Tín với gia đình và cơ quan báo chí.

Xuân An