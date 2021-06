UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch “về tổ chức thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao”.

Theo UBND TP, kế hoạch này nhằm chủ động thực hiện mục tiêu kép, vừa duy trì sản xuất, vừa đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Để được chọn vào kế hoạch này, doanh nghiệp (DN) phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đã thực hiện ký bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19; đã đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và kết quả đánh giá xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm đạt: rất ít nguy cơ lây nhiễm hoặc nguy cơ lây nhiễm thấp.

Bảo đảm nơi ở tập trung (nơi lưu trú tập trung hoặc nơi lưu trú dã chiến tại DN), phương án vận chuyển người lao động từ nơi ở tập trung đến nơi làm việc đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Y tế.

Đảm bảo yêu cầu về điều kiện nhà trọ thông thoáng, diện tích phòng trọ không nhỏ hơn 05m2/người. Có điểm rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí sử dụng chung trong nhà trọ/khu trọ. Có tờ rơi, áp phích tuyên truyên vê thực hiện 5K; niêm yết số điện thoại của Tổ Covid cộng đồng, đường dây nóng ngành y tế, người quản lý nhà trọ/khu nhà trọ.

Có công trình vệ sinh khép kín ở mỗi phòng, nếu sử dụng nhà vệ sinh chung thì không quá 12 người/01 nhà vệ sinh.

Tất cả người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi được đưa đến nơi ở tập trung, không đi khỏi nơi ở tập trung và nơi làm việc trong suốt quá trình thực hiện việc vừa cách ly, vừa tổ chức sản xuất.

Theo đó, TP yêu cầu Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, khu công nghệ cao Thành phố: triển khai, phổ biến kế hoạch tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất đến các DN hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao để biết và thực hiện.

Báo cáo UBND TP kết quả triển khai tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất.

Giao Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, khu công nghệ cao xem xét, kiểm tra điều kiện tổ chức nơi ở tập trung cho người lao động; hướng dẫn DN thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Công an Thành phố hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, người lao động thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú.

UBND TP cũng yêu cầu TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp thực hiện tốt việc quản lý trật tự, an ninh, chính trị trên địa bàn có đông người lao động tại các nơi lưu trú tập trung.

Hồ Văn

