Sau khi biết mình tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19, thuộc diện F1, Nguyên không khai báo y tế mà lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh cách ly.

Chiều nay (12/8), Công an TP Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ Ngô Thái Nguyên (quê quán ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Nguyên được xác định là F1, tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 791.

Ngô Thái Nguyên

Trước đó, ngày 5/8, Nguyên đi xe khách từ Hà Nội về tỉnh Quảng Bình, ngồi cùng chuyến với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 791 cùng với 2 người ở huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) rồi xuống xe ở huyện Lệ Thủy.

Đến ngày 6/8, Nguyên bắt xe từ huyện Lệ Thủy vào tỉnh TT-Huế gặp vợ ở nhà trọ tại phường Thủy Xuân (TP Huế) và nhanh chóng rời khỏi Huế ngay sau đó.

Xác định Nguyên là đối tượng liên quan đến ma túy và đã từng đi tù nên tìm cách lẩn trốn, không chịu khai báo y tế và hợp tác với cơ quan chức năng, gây khó khăn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng chức năng các địa phương đã vào cuộc truy tìm.

“Đến trưa 12/8, Công an TP Huế phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt được Ngô Thái Nguyên đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội để đưa đối tượng đi cách li và xử lí theo qui định pháp luật”, một lãnh đạo Công an TP Huế thông tin.

