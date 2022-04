Đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa) sáng nay xuất hiện băng giá khá dày, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Sáng nay (2/4), thời tiết miền Bắc trở lạnh, nhiệt độ đỉnh Fansipan dao động -2°C đến -1°C khiến khu vực đỉnh núi xuất hiện băng giá.

Băng giá bám một lớp khá dày vào cành cây hoang dã, hoa trồng làm cảnh, ngọn cỏ mọc sát đất trên đỉnh núi tạo thành một bức tranh phong cảnh trông rất đẹp mắt thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Đây là đợt băng giá thứ 2 tại Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay.

Du khách lên cáp treo chinh phục đỉnh thiêng đã chứng kiến được hiện tượng đặc biệt này.

Ảnh: Sun World

Ảnh: Chiến Nguyễn

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai Lưu Minh Hải cho biết, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh nên đêm qua, 7h sáng nay, trạm Khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất tại trung tâm thị xã giảm còn 6,5 độ C. Nhiệt độ trên đỉnh Fansipan ở mức dưới 0 độ C.

Dự báo, đêm về sáng ngày 3/4, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan vẫn trong tình trạng giảm thấp. Nếu thời tiết tại đây vẫn tồn tại mưa nhỏ, mưa phùn thì băng giá sẽ tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh hơn.

Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Lào Cai và toàn Bắc Bộ, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, có nơi dưới 12 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội tuy không mưa, tuy nhiên trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Dự báo những ngày tới áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau di chuyển ra phía Đông và suy yếu. Đây sẽ là đợt không khí lạnh mạnh cuối cùng của mùa đông xuân 2021-2022.

Trần Thường