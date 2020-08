Sau một đêm bị mắc kẹt giữa 2 bức tường, ông Sơn (ở TP Vinh, Nghệ An) được phát hiện và giải cứu thành công.

Chủ tịch UBND phường Lê Mao (TP Vinh, Nghệ An) Nguyễn Tam Kỳ cho biết, khoảng 7h sáng nay, ông Phạm Hùng Sơn (SN 1979, ngụ tại địa phương) được phát hiện mắc kẹt giữa 2 vách tường của căn nhà số 2, đường Cao Lỗ và số 43, đường Trần Phú trong tình trạng kiệt sức.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) điều động 20 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Công an TP Vinh giải cứu nạn nhân.

Lực lượng chức năng khoan tường cứu nạn nhân bị mắc kẹt

Ông Sơn nằm mắc kẹt giữa 2 bức tường

Thời điểm này, phần thân trên của nạn nhân đang mắc kẹt trong vách tường rộng khoảng 20cm. Ông Sơn dù cố thoát ra ngoài nhưng không được.

Lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp phải sử dụng các phương tiện gồm máy cắt, máy đục bê tông, búa... phá dỡ một phần bức tường để giải cứu nạn nhân.

Nỗ lực khoan tường cứu người

Nạn nhân được giải cứu an toàn

Sau nửa tiếng, ông Sơn được đưa ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe người đàn ông này đã ổn định, được theo dõi tại bệnh viện.

“Nạn nhân mất tích từ tối 27/8, gia đình đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Có thể ông này đi vào vách tường, vì vách hẹp dần nên bị mắc kẹt lại”, ông Kỳ nói.

