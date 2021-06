Chi cục thuế khu vực Đông Sơn - TP Thanh Hóa cho biết, anh K. đã có văn bản giải trình liên quan tới việc vợ làm giám đốc công ty “ma” trong đường dây bán hóa đơn 1.000 tỷ.

Trao đổi với VietNamNet, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Đông Sơn Trịnh Hùng Tuyên cho biết, sau khi có thông tin anh K. là cán bộ Chi cục thuế khu vực Đông Sơn - TP Thanh Hóa có vợ bị bắt liên quan tới đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, lãnh đạo Chi cục đã yêu cầu anh K. làm văn bản báo cáo giải trình.

Theo anh K., vợ anh là Hoàng Thị Von (SN 1990), trú ở phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Trong hai năm 2016, 2017 vợ chồng anh sinh được 2 người con. Do thời gian sinh nở gần nhau nên vợ anh ở nhà chăm sóc con cái.

Đến cuối năm 2019, vợ anh mới bắt đầu xin đi làm kế toán cho một công ty nội thất trên địa bàn TP.

Giữa năm 2020, anh lại thấy vợ nói vừa xin được công việc khác nữa rồi, đó là làm văn thư cho khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Hồng Đức.

Các đối tượng cùng tài liệu mà cơ quan chức năng thu giữ được liên quan tới đường dây bán hóa đơn giá trị 1.000 tỷ

Trong khoảng thời gian làm kế toán cho công ty nói trên, đến nay anh không thấy vợ mang hóa đơn, chứng từ, sổ sách về nhà làm, thỉnh thoảng có ngồi làm máy vi tính cái gì đó một chút và không có biểu hiện gì bất thường. Thậm chí đến tháng còn hỏi tiền lương của chồng để nộp tiền học cho con.

Cũng trong khoảng thời gian này anh K. đi chữa bệnh thoát vị đĩa đệm, đến cuối năm 2020 bệnh mới khỏi và quay lại làm việc. Do đó bản thân anh không hề biết việc vợ mình làm gì, cũng không tham gia hay tư vấn cho việc vợ mua bán hóa đơn hay thành lập công ty.

Theo ông Tuyên, việc bà Von vợ anh K. bị bắt liên quan tới mua bán hóa đơn thì đã rõ.

Chi cục thuế khu vực Đông Sơn - TP Thanh Hóa nơi ông K. công tác

Quan điểm của Chi cục, như báo cáo tường trình của anh K. thì anh này không liên quan cũng không biết việc của vợ làm. Cơ quan chức năng cũng chưa có một kết luận nào nói anh K. có liên quan tới công việc của vợ. Do đó, có chăng anh K. là Đảng viên nên sau này sẽ có phần liên đới về mặt Đảng khi vợ bị bắt.

“Anh K. đã có báo cáo tường trình thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nội dung báo cáo đó. Trước mắt là như vậy. Giả sử sau này nếu cơ quan chức năng có kết luận nào đó nói anh K. có liên quan tới việc làm của vợ thì anh này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Tuyên cho hay.

Trước đó như đã đưa tin, Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây thành lập công ty “ma” mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ do Hoàng Thị Hạnh (SN 1967), trú ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa cầm đầu.

Các đối tượng bị bắt gồm, Hoàng Thị Hạnh (SN 1967); Hoàng Thị Ánh (SN 1971); Trần Đình Hiếu (SN 1990); Phạm Thị Yến (SN 1976) đều ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa; Hoàng Thị Von (SN 1990 ở phường Quảng Hưng); Lê Thị Phương (SN 1985 ở phường Đông Hải); Dương Thị Diệu Hà (SN 1981 ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) và Lê Huy Sơn (SN 1966 ở xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa).

Lê Dương