Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ phối hợp với Công ty Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn đường sắt đô thị cho lực lượng CSGT.

Tham gia lớp tập huấn có 120 học viên là lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Đây là một trong hai lớp tập huấn cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trước tình hình phát triển của đường sắt đô thị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

CSGT thử buồng lái tàu Cát Linh - Hà Đông

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của nhân viên vận hành tàu Cát Linh - Hà Đông và hành khách đi tàu.

Tại Nghị định 100/2019/ NĐ- CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có chương III đã quy định rất rõ về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

"Dù là hệ thống đường sắt Quốc gia hay đường sắt đô thị thì lực lượng CSGT vẫn có thẩm quyền phát hiện, vi phạm xử lý", lãnh đạo Cục CSGT cho biết.

Lực lượng CSGT nắm bắt quy trình vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Các hành vi uy hiếp an ninh, anh toàn của đường sắt đô thị có thể kể đến là lái tàu vi phạm nồng độ cồn trong khi điều khiển tàu, không tuân thủ quy trình tác nghiệp, không bố trí đủ nhân viên công tác trên tàu.

Đối với hành khách đi tàu mà có hành vi uy hiếp đến an ninh, an toàn chạy tàu cũng bị xử lý. Các hành vi có thể được kể đến là bán hàng rong trên tàu, dưới ga, không chấp hành nội quy đi tàu...

Như hành vi kiểm tra nồng độ cồn của lái tàu, nhân viên trên tàu, gác chắn tàu vẫn được lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra thường xuyên ở tuyến đường sắt Quốc gia. Nay tuyến đường sắt đô thị đi vào hoạt động, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ thống nhất với Công ty TNHH MTV Đường Sắt Hà Nội về quy trình tiếp cận nhà ga để kiểm tra, giám sát.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ căn cứ vào quy trình vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông để đánh giá các hành vi uy hiếp đến an ninh - an toàn của đường sắt đô thị này.

Đình Hiếu