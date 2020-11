Theo cán bộ Công an, diễn biến tâm lý của nghi phạm Jeong In Cheol trước và sau khi gây án rất phức tạp. Và Công an đang làm rõ có hay không một số người che giấu tội phạm?

Sát hại bạn vì khoản nợ khó đòi

Đến nay, nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, TP.HCM) thừa nhận đã sát hại người bạn Han Tong Duk (SN 1987, cùng quốc tịch Hàn Quốc) vì mâu thuẫn nợ nần khó đòi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Jeong In Cheol về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Công an cũng đang làm rõ có hay không một số nhân viên, người bạn của Jeong In Cheol có hành vi "che giấu tội phạm"?

Nghi phạm Jeong In Cheol khi bị bắt giữ đã khai báo chi tiết. Ảnh: Công an

Theo khai báo của Jeong In Cheol, trước đây nạn nhân Han Tong Duk có hùn với nghi phạm số tiền 1,8 tỷ đồng để làm ăn nhưng bị thất bại.

Ngày 14/11 vừa qua, anh Han Tong Duk lại mượn Jeong In Cheol 2,7 tỷ đồng. 2 bên có thương lượng chuyện lãi suất. Và Han Tong Duk có hứa 2 ngày sau sẽ trả.

Tuy nhiên đến hạn, Han Tong Duk không giải quyết nợ. Jeong In Cheol hỏi thì ban đầu anh Han Tong Duk hứa hẹn, rồi sau đó lại nói cấn trừ khoản tiền 1,8 tỷ đồng đã giao cho Jeong In Cheol làm ăn trước đây.

Giai đoạn này, bản thân Jeong In Cheol cũng đang khó khăn, vay mượn tiền nhiều nơi. Jeong In Cheol khai rằng, bản thân đang khó khăn, nợ nần bị các chủ nợ gây áp lực mà bạn như cố tình quỵt nợ nên ức chế tâm lý và muốn giết bạn cho hả cơn bực tức.

Hiện trường vụ giết người phân xác gây rúng động là trụ sở của công ty Crearta Việt Nam ở khu dân cư Him Lam, quận 7 do nghi phạm Jeong In Cheol làm giám đốc. Ảnh: Linh An

Nghĩ ra kế hoạch tàn độc, trong ngày 25/11, Jeong In Cheol ra siêu thị gần đó mua các dụng cụ như: cưa tay, kiềm cộng lực, kéo, bịch nilong, 1 hộp găng tay cao su… mang về để tại công ty Crearta Việt Nam (số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7) do Jeong In Cheol làm giám đốc. Jeong In Cheol còn mua 10 viên thuốc ngủ tán ra thành bột để chuẩn bị sẵn.

Chiều hôm sau, Jeong In Cheol gọi điện thoại hẹn anh Han Tong Duk đến quán cà phê ở đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, gần nơi ở của mình để giải quyết chuyện nợ nần.

Sau một lúc nói chuyện nhưng không thống nhất được chuyện khoản nợ, cả 2 đi trên ô tô của Han Tong Duk về trụ sở công ty để tiếp tục trao đổi. Lúc này trong công ty các nhân viên đã về.

Diễn biến của tội ác

Tại trụ sở công ty, khi chỉ còn 2 người, Jeong In Cheol đã lấy bia có tẩm lượng lớn thuốc ngủ cực mạnh mời Han Tong Duk uống. Chỉ lúc sau, anh Han Tong Duk ngấm thuốc ngủ nên gục xuống.

Jeong In Cheol lột vòng vàng trên tay và lục soát lấy đi tiền mặt mà người bạn mang theo. Sợ Han Tong Duk thức dậy kêu cứu, Jeong In Cheol lấy gần chục khẩu trang nhét vào miệng bạn.

Khi thấy anh Han Tong Duk tắt thở, Jeong In Cheol liền kéo xác xuống tầng 1 dùng cưa và vật dụng sát hại dã man rồi đưa lên sân thượng cất giấu.

Jeong In Cheol đã lên kế hoạch sát hại bạn đồng hương dã man rồi phân xác giấu trong vali màu hồng và 3 bịch nilong màu đen. Ảnh: mạng xã hội

Đêm đó và gần như cả ngày hôm sau (27/11), Jeong In Cheol vẫn ở lại tại ngôi nhà, là hiện trường vừa gây tội ác. Trong ngày 27, Jeong In Cheol vẫn làm một số việc như bình thường.

Jeong In Cheol có nhờ nhân viên công ty mang đi bán dùm 2 lắc tay bằng vàng cướp được. Khi nhân viên gọi về thông báo tiệm vàng trả giá chỉ 80 triệu đồng. Từng nghe Han Tong Duk khoe số vòng vàng trị giá gần 100 ngàn USD nên Jeong In Cheol quyết định không bán, yêu cầu nhân viên cầm về.

Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol có sai nhân viên đi mua vali và một số bịch nilong to mang về công ty với ý định chuyển các đoạn thi thể mang đi nơi khác phi tang. Jeong In Cheol lên sân thượng lấy 1 bịch nilong chứa 1 phần thi thể Han Tong Duk mang xuống phòng vệ sinh tầng 1.

Tuy nhiên, Jeong In Cheol bất ngờ ra ngoài lái xe bỏ đi khỏi công ty. Trước khi đi, Jeong In Cheol có nói với một số nhân viên là đã sát hại người bạn của mình ngay tại công ty này.

Những dụng cụ mua sẵn đã cho thấy nghi phạm Jeong In Cheol có toan tính 1 kế hoạch tội ác từ trước. Ảnh: mạng xã hội

Các nhân viên khi vào kiểm tra thì phát hiện trong phòng vệ sinh tầng 1 có vali chứa bịch nilong đen, cạnh đó 2 cái cưa tay, 1 kiềm cộng lực và xung quanh có 1 số dấu vết máu lau chưa sạch và lập tức báo Công an.

Khi Công an đến hiện trường, kiểm tra toàn diện căn nhà thì phát hiện trong vali hồng ở nhà vệ sinh tầng 1 có chứa 1 phần thi thể và trên nhà vệ sinh tầng 3 có 3 bịch nilong cũng chứa các phần thi thể. Công an không mấy khó khăn để xác định Jeong In Cheol là nghi can gây án nên tổ chức truy bắt.

Vụ trọng án này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đặc biệt quan tâm và giao trọng trách cho phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công điều tra, truy bắt hung thủ.

Riêng Jeong In Cheol khi rời hiện trường đã lái xe đi nhiều địa điểm lòng vòng ở TP.HCM, gặp một số người bạn rồi sáng 28/11 về ẩn náu tại căn hộ của người bạn ở chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

Đến trưa 28/11, trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã theo dấu, phục kích bắt giữ được Jeong In Cheol, thu giữ xe ô tô là phương tiện tẩu thoát cùng với một số tài sản, vật chứng có liên quan.

Linh An