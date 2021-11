“Chúng tôi mong muốn người dân thật lòng, khai cho đúng và chuẩn số tiền mình nhận. Tuyệt đối không được khai thêm hay bớt đi” - lãnh đạo huyện Thanh Chương nhắn nhủ.

Vực dậy từ giúp đỡ của vợ chồng Thủy Tiên

Lãnh đạo huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết: "Thời điểm diễn ra lúc lũ lụt năm 2020, có nhiều đoàn về huyện hỗ trợ, chúng tôi thật sự gặp áp lực. Lúc khó khăn đó, chỉ với mong muốn “làm được gì giúp dân là làm”".

“Sự hỗ trợ của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, cùng các mạnh thường quân đã giúp cho bà con Thanh Chương khắc phục được rất lớn hậu quả cơn bão số 9 năm 2020” - vị này chia sẻ.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương dẫn chứng, anh Nguyễn Duy Điệp bị thiệt hại cả trang trại nuôi gà do lũ lụt. Thời điểm đó, anh ấy như mất phương hướng, đến khi nhận được được sự hỗ trợ 115 triệu đồng của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, bây giờ anh ấy đã hồi phục kinh tế.

“Tôi gọi nhiều người đến chia sẻ cùng anh Điệp. Tôi bảo anh Điệp cứ mạnh dạn tái đầu tư trở lại. Đến hôm nay, anh Điệp đã thành công” - vị này nói.

Trang trại nuôi gà của anh Nguyễn Duy Điệp bị thiệt hại trong cơn bão số 9 năm 2020

Thời điểm đó, Thanh Chương bị thiệt hại nặng, đoàn từ thiện về địa phương cũng rất gấp gáp.

“Chỉ trong một ngày, một đêm để chỉ đạo các xã lập danh sách bằng tin nhắn qua điện thoại. Nếu lúc đó giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể sẽ làm không kịp. Do đó, chính quyền địa phương phải vào cuộc, đứng ra rà soát và phân loại từng mức thiệt hại của các hộ dân. Tất cả có báo cáo danh sách cụ thể và trao đổi với vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên. Đến sáng hôm sau, đoàn từ thiện về trao quà…

Từ khâu in phát phiếu, phân loại từng gia đình bị thiệt hại bao nhiêu đều có đóng dấu treo chính quyền cấp xã. Khi đó phải đảm bảo an ninh trật tự. Do đó, chúng tôi phải bố trí an ninh từ vòng trong ra vòng ngoài rất chặt chẽ” – lời lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Cũng theo vị này, quan điểm khi đó là đứng ra tổ chức thì không để người ngoài xem thường chính quyền các cấp, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của hệ thống chính trị. Do vậy, không có chuyện người dân đến ngồi trải dép giữa sân. Chính quyền mời tất cả bà con được phát phiếu ngồi trong văn phòng, theo từng cấp độ thiệt hại ghi trong phiếu.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên phát tiền cho bà con ở huyện Thanh Chương năm 2020

Trước khi phát quà, những người có phiếu được mời vào trong hội trường ủy ban. Chỉ trong một buổi sáng phải trao nhiều xã nên cần phải làm nhanh nhất. Bởi vì, trong buổi chiều đoàn từ thiện đi huyện Hưng Nguyên trao.

Do đó, huyện Thanh Chương đã bố trí 3 điểm trao quà theo lộ trình đi từ xã Hạnh Lâm xuống xã Thanh Lĩnh và xã Thanh Long.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương cho hay, đến giờ, theo xác minh của Ủy ban MTTQ từ các hộ dân thì có chênh lệch số tiền. Khi phát có thể cho 10 triệu hoặc 15 triệu đồng. Nhưng cũng có nhiều người kêu khổ, đoàn lại cho thêm 2 hoặc 3 triệu đồng. Tuy nhiên, giờ hỏi người dân thì họ khai chưa chuẩn xác.

Mong người dân nhận quà khai đúng số tiền

Lãnh đạo huyện Thanh Chương nói rằng bản thân ông tin vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên làm như ở huyện sẽ không có chuyện chênh lệch số tiền lớn.

"Vụ việc đang điều tra và chúng tôi mong muốn người dân Thanh Chương hãy thật lòng, khai cho đúng và chuẩn số tiền mình nhận. Tuyệt đối không được khai thêm hay bớt đi.

Chúng tôi làm công văn xuống tận xã rà soát, hỏi đến từng hộ dân thời điểm đó nhận được bao nhiêu tiền để thống kê. Nhiều người nói “việc gì phải làm như thế mất thời gian. Chúng tôi khẳng định, khi Bộ Công an đã vào cuộc, nếu báo cáo không đúng thì họ sẽ về gặp dân làm việc"- vị này nói.

Nước ngập ở xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An năm 2020

Vị này nhớ lại, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trước khi trao quà, câu đầu tiên là chào bà con. Thứ hai, họ cảm ơn chính quyền huyện, xã đã hỗ trợ.

“Tránh trường hợp để mất vai trò của các cấp đối với người dân. Không để các thế lực thù địch kích động và nói xấu chính quyền. Đôi khi ngay cả bản thân tôi còn thấy áp lực và áy náy. Tôi chỉ đạo anh em làm đúng bản chất, đúng sự thật, còn ai sai thì người đó chịu trách nhiệm” – vị này khẳng định.

Huyện Thanh Chương tra soát thêm 30,5 triệu ca sĩ Thủy Tiên từ thiện Sau 15 ngày phát công văn rà soát lại danh sách những hộ dân nhận tiền từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã thống kê được thêm 30,5 triệu đồng từ các hộ dân.

Quốc Huy