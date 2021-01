Ông Tất Thành Cang và 18 người khác bị đề nghị truy tố vì sai phạm kinh tế trong vụ án Công ty Sadeco bán rẻ cổ phiếu cho công ty Nguyễn Kim.

Nguồn thông tin cho hay, phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “vi phạm quy định trong việc quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “tham ô" xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). Công an TP.HCM chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố 19 bị can trong vụ án.

Theo đó, ông Tất Thành Cang - nguyên Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định trong việc quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 18 cá nhân khác là lãnh đạo, nhân viên của các công ty là Sedeco, IPC và cán bộ Văn phòng Thành uỷ bị đề nghị truy tố về 2 tội danh trên.

Ông Tất Thành Cang khi bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo điều tra, Công ty Sadeco có vốn góp của các cổ đông Nhà nước gồm: Công ty IPC, Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận), Văn phòng Thành ủy TP.HCM và các tổ chức khác. Bên cạnh đó, Sadeco có cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim.

Năm 2015, khi duyệt đề án tái cơ cấu, UBND TP yêu cầu Công ty IPC đang chiếm tỷ lệ sở hữu vốn 44% tại Sadeco, không được giảm thêm tỷ lệ sở hữu vốn. Nhưng IPC đã “phớt lờ” yêu cầu này của cơ quan chủ quản.

Công ty IPC đã trình UBND TP.HCM phương án tăng vốn điều lệ và giảm tỷ lệ sở hữu của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%. Đáng nói, IPC có nêu: “Văn phòng Thành ủy truyền đạt ý kiến chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco”.

Với chủ trương chấp thuận của ông Tất Thành Cang, IPC đã tiến hành giảm sở hữu vốn tại Sadeco từ 44% xuống còn 28% thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim mà không qua đấu giá.

Từ đó, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Nhà nước tại Sadeco giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41% (trong đó tỷ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,8%), trong khi Công ty Nguyễn Kim chiếm tỷ lệ chi phối tại Sadeco là hơn 54% vốn điều lệ.

Nhưng thực tế, Thanh tra TP chỉ ra, cụm từ “Thường trực Thành ủy cũng đã chấp thuận chủ trương…” là không chính xác, vì Thông báo 495-TB/VPTU ngày 18/5/2017 chỉ truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư thường trực Thành ủy, khi đó là ông Tất Thành Cang.

Công an xác định, trong vụ án vì có sự chấp thuận về mặt chủ trương của cựu Phó Bí thư Tất Thành Cang mà các đơn vị liên quan đã bán chỉ định 9 triệu cổ phiếu Sadeco với giá rẻ, từ đó Công ty Nguyễn Kim thâu tóm doanh nghiệp Nhà nước. Đáng nói, việc đồng ý, chấp thuận về mặt chủ trương này ông Tất Thành Cang không báo cáo Ban thường vụ Thành uỷ, lợi dụng chức danh Phó Bí thư thường trực mà chấp thuận.

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng, sai phạm trong việc bán rẻ 9 triệu cổ phiếu đã gây thiệt hại khoảng 208 tỷ đồng, trong đó có phần lớn vốn góp Nhà nước. Và ông Tất Thành Cang có trách nhiệm quan trọng trong thiệt hại này.

