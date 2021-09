Tối 21/9, cơ quan tố tụng đã khám xét nơi ở của Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội, nguyên Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Nguồn tin của PV Dân trí xác nhận thông tin trên.

Theo ghi nhận, khoảng 20h30 tối nay (21/9), nhiều xe biển xanh xuất hiện tại đầu ngõ nhà ông Anh Lê ở phố Nhân Hòa (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Một số người mặc sắc phục ngành kiểm sát ngồi làm việc trong nhà Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế.

Lực lượng chức năng có mặt tại đầu ngõ nhà ông Lê (Ảnh: Nguyễn Trường).

Khoảng 21h, lực lượng chức năng rời đi. Lúc này, nhiều người mặc quần áo dân sự xuất hiện.

Một người đàn ông được che ô, đưa lên xe ô tô. Cùng với đó, một túi nilon lớn màu đen cũng được đưa lên chiếc xe trên.

Trước đó, chiều 21/6, thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, những hành vi vi phạm của Đại tá Phùng Anh Lê xảy ra vào năm 2016. Thời điểm đó, ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ.

"Ông Lê có dấu hiệu ban đầu phạm tội không khởi tố người có tội. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Động cơ, mục đích thế nào, có phải "chạy án" hay không thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của Viện KSND Tối cao" - Tướng Trung cho hay.

Xe ô tô của lực lượng chức năng đỗ trong ngõ nhà ông Phùng Anh Lê (Ảnh: Nguyễn Trường).

Cơ quan tố tụng hoàn tất việc khám xét (Ảnh: Nguyễn Trường)

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội đã đình chỉ công tác Đại tá Phùng Anh Lê, Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó trưởng Công an quận và Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tây Hồ để làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tiến hành các biện pháp tố tụng đối với vụ án "Cướp tài sản" xảy ra từ năm 2016 và một vụ án khác.

Theo Dân Trí