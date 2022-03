Tại Công viên Hội An (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện một phiên bản dãy phố cổ Hội An, cùng cây chùa Cầu, đây cũng là món quà kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa – TP Hội An (Quảng Nam).