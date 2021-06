Mưa kèm lốc xoáy hôm nay đã khiến hàng loạt nhà, công trình bị tốc mái, sập tường. Thái Bình liên tục ra công điện ứng phó khẩn cấp.

Ghi nhận tại khu vực huyện Quỳnh Phụ, chiều 12/6, mưa dông kết hợp lốc xoáy quét qua xã An Vũ khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng. Đặc biệt, lốc xoáy khiến trụ sở UBND và trường mầm non của xã An Vũ bị cuốn bay mái, tường rào đổ sập.

Mái nhà dân bị gió hất bay ra ruộng

UBND tỉnh Thái Bình hôm nay (12/6), gửi đi 3 công điện khẩn chỉ đạo công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Theo đó, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu, thuyền ra khơi kể từ trưa nay; kêu gọi, kiểm đếm cũng như sắp xếp nơi neo đậu an toàn cho tàu thuyền của ngư dân.

Ngành nông nghiệp rà soát và khẩn trương thu hoạch toàn bộ diện tích lúa xuân còn lại và diện tích hoa màu đã đến kỳ thu hoạch.

UBND huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện và các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển...



Di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào nơi an toàn.

Kiểm tra, rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu, nếu phát hiện thấy công trình không bảo đảm an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Thái Bình:

Trụ sở UBND xã An Vũ bị đổ tường bao

Một mái tôn nhà dân bị tốc

Cây cối đổ rạp



Nguyễn Thu Hằng