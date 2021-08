Tài xế của xe cứu thương giả khai, tiếp nhận bệnh nhân theo sự điều phối của một công ty ở TP Thủ Đức (TP.HCM) và giá cá vận chuyển do người nhà bệnh nhân thương lượng với công ty.

Liên quan đến vụ giả xe cứu thương “chặt chém” bệnh nhân ở TP.HCM như đã thông tin, ngày 11/8 Công an quận Tân Bình đang lấy lời khai của Nguyễn Duy Tâm (SN 1990, ngụ TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước, tạm trú đường Tân Thới Nhất 10, phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Ô tô này là xe 16 chỗ được cải trang giả thành xe cứu thương



Khi tiếp nhận trình báo, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức chặn bắt. Công an phường 15, quận 8 đã giữ được Tâm cùng phương tiện.

Tâm chính là tài xế điều khiển xe ô tô giả xe cứu thương chở người từ phường 10, quận Tân Bình đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM vào sáng 10/8, gần 4km nhưng lấy chi phí 3,5 triệu đồng.

Thời điểm bị chặn xe, trên xe của Tâm có chở một bệnh nhân Covid-19 từ quận 8 đến bệnh viện Gia Định. Công an phường 15 và Công an quận 8 đón xe cứu thương khác để đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Tại thời điểm bị chặn kiểm tra ở quận 8, Tâm đã không xuất trình được căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Khi bị đưa về trụ sở công an, Tâm khai nhận, được Công ty vận chuyển cấp cứu 115 phía Đông, có trụ sở tại TP Thủ Đức điều phối đi nhận bệnh nhân Covid-19. Nhưng Tâm không rõ địa chỉ công ty.

Tâm còn cho biết, giá cả vận chuyển do người nhà bệnh nhân thương lượng với công ty, Tâm không biết giá cả. Khi vận chuyển trên xe không có bác sĩ, nhân viên y tế. Nếu xảy ra sự cố về sức khoẻ của bệnh nhân thì Tâm tự xử lý.

Hiện Công an quận Tân Bình đang làm việc với Tâm và đồng thời thu thập các thông tin liên quan đến công ty mà Tâm có khai báo, để xử lý.

Linh An