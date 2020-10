Do mưa to, lượng nước về hồ Kẻ Gỗ vượt ngưỡng, để đảm bảo an toàn cho công trình, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vừa có thông báo tăng mức xả lũ vào sáng mai 31/10.