Tại đỉnh Mẫu Sơn sáng 9/1 ghi nhận mức nhiệt độ âm 3,4 độ C và đây là mức thấp nhất ghi nhận được kể từ đầu mùa đông đến nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng nay phát thông báo về nhiệt độ các tỉnh miền Bắc trong các khung giờ 6h, 9h sáng.

Trong đêm qua và rạng sáng nay các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng dưới 10 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ dưới 12 độ C.

Đặc biệt tại Sapa 0,1 độ C; Pha Đin 0,5 độ C; Mẫu Sơn thấp nhất âm 3,4 độ C và đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được kể từ đầu mùa đông đến nay.

Người dân tập trung lên đỉnh Phia Oắc để chiêm ngưỡng băng giá sáng nay.

Một số vùng núi khác cũng ghi nhận nhiệt độ ở mức rất thấp gồm: Pha Đin (Điện Biên) 0,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 1,8 độ C...

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất đo được ở trạm Ba Vì và Ba Đình lúc 6h sáng nay là 8,6 độ C.

Các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên và Hải Dương nhiệt độ chỉ ở ngưỡng trên dưới 8 độ C.

Băng giá bao phủ cành cây, ngọn cỏ.

Trong đêm nay, toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất giữ cường độ ổn định. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm.

Trong tháng 1/2021, không khí lạnh hoạt động mạnh nên xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài. Tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khoảng 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá tại khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Hình ảnh tại Mẫu Sơn sáng nay:

Hình ảnh tai khu vực huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh:

Sáng nay nền nhiệt tại khu vực đỉnh Cao Ly là 0 độ C

Chùa Đồng (danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí, Quảng Ninh) xuất hiện băng giá. Người dân và du khách được khuyến cáo không nên đi tới chùa vào thời điểm này để tránh nguy hiểm.

