Vụ tai nạn lao động đã khiến 1 công nhân tử vong trong công trường của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Vào lúc 8h30, tại công trường Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người tử vong.

Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Nạn nhân là anh Đinh Văn Đ. (SN 1974, quê quán ở Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình).

Khu vực công trường đang thi công có hạng mục kho than là đường găng của dự án. Nguyên nhân tai nạn nghi do quá trình kèo thép hạng mục kho than số 1 nạn nhân bị rơi từ trên cao xuống.

Ông Phan Tử Giang, Tổng Giám đốc PVC, Giám đốc Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình cho biết: Sau vụ việc đau lòng, đơn vị đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết.

Nguyễn Thu Hằng